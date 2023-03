Ciudad Obregón: Bancos del Bienestar fracasan en atención ciudadana; reportan largas filas

Ciudad Obregón, Sonora.- Largas filas de personas de la tercera edad de distintas partes de Ciudad Obregón e incluso de algunas comisarías y rancherías esperan hasta dos días para recibir su pago de pensión en los bancos del Bienestar, debido a que en el área urbana solo existen dos sucursales y una de ellas no cuenta con cajero.

Joaquín García, de 75 años de edad, habitante de la colonia Cortinas, compartió que, acudió a sucursal para retirar su apoyo para lo cual hizo una fila de al menos 5 horas, pues llegó desde las 8 de la mañana y a esa hora ya estaban formadas decenas de personas.

Hay poco personal, que hasta eso se porta bien y cada media hora salen a dar indicaciones, pero creo que debería haber más organización, porque hay gente muy mayor y Dios no lo quiera, hasta le dé un infarto a alguien, además no hay vigilancia, al menos en esta sucursal de la colonia Centro, solo un guardia que solo abre la puerta de la oficina, pero no hay ninguna ambulancia o patrulla que, de rondines, cuando saben que hay mucha gente cobrando dinero”, declaró.