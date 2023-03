Artesanía: Un oficio poco valorado en la Región del Mayo; es un conocimiento heredado

Navojoa, Sonora.- La artesanía es un conocimiento heredado generación tras generación en la Región del Mayo, sin embargo, las bajas ventas, el poco aprecio al producto, así como el escaso espacio para su promoción, ha provocado que la artesanía se convierta en un oficio poco valorado.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se estima que poco más de 659 personas se dedican a la elaboración de productos de cerámica, mil 600 personas realizan productos textiles y sólo 160 personas se dedican a la elaboración de calzado en la región.

Héctor Zaila Enríquez, originario de la comunidad de San Bernardo en el municipio de Álamos, tiene más de 17 años elaborando juegos de sala con madera de guásima, oficio que le ha permitido subsistir y sacar adelante a su familia.

Me acerqué con un familiar que sabía hacer este producto y me interesó aprender el oficio, ya que donde yo vivo hay mucho material y no se trabaja. Cuando vi la oportunidad de aprender este oficio, me gustó y cuando empecé a generar dinero me dio más motivación”, indicó.