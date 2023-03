Obra pública en Navojoa: escasa, sin calidad y opaca; el nuevo alcalde dice "desconocer irregularidades"

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Pese a que la Obra Pública en Navojoa es casi nula, la ciudadanía tendrá que soportar que las pocas obras que se realicen se entreguen incompletas, mal hechas y que, además, el nuevo alcalde oculte cuánto y a quién se entregó el dinero público.

Dentro de los casos más recientes se encuentra la construcción de 30 cruceros con concreto hidráulico, así como la rehabilitación del bulevar Lázaro Cárdenas, rumbo a la carretera Navojoa-Álamos, una de las vialidades más deterioradas de la ciudad.

Obras inconclusas

En agosto, el Gobierno Municipal de Navojoa elaboró un proyecto ejecutivo, el cual consistía en la rehabilitación de más de tres kilómetros del bulevar Lázaro Cárdenas con concreto hidráulico con un presupuesto de aproximadamente 217 millones de pesos.

Sin embargo, sólo se logró gestionar el 50 por ciento del proyecto, ya que a principios del mes de diciembre se anunció la rehabilitación de 1.5 kilómetros de dicho bulevar, pero ahora ya no sería de concreto hidráulico sino de carpeta asfáltica, principalmente con trabajos de bacheo, con una inversión de dos millones.

La obra se entregó antes de concluir el año, no obstante, de las más de 13 cuadras que se anunciaron sólo se alcanzaron a bachear cuatro de ellas, representando apenas un 30 por ciento de lo presupuestado.

“Desafortunadamente, no se le asignaron los recursos. Tuvimos que evaluar si le entrábamos al tema del bacheo o rehabilitábamos la Lázaro Cárdenas, se venían las vacaciones, el FAOT y habría mucho tráfico, por lo que le tuvimos que invertir un poco, en tanto el Gobierno del Estado le entraba al tema”, indicó Rafael Ángel Miranda Izaguirre, titular de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE).

Otra de las obras que mantienen contra la pared a la actual administración es la construcción de 30 cruceros de concreto hidráulico, de los cuales el 40 por ciento resultaron ‘patitos’, esto al confirmarse que, a dos meses de su construcción, ya presentaban un importante grado de deterioro.

Debido a ello, la Barra Sonorense de Abogados presentó una denuncia ante el Órgano de Control Gubernamental, quien se vio obligado a iniciar una auditoría a los distintos cruceros, con resultados que contradicen a los diagnósticos de la SIUE.

Durante la presentación de los resultados de la auditoría, Miranda Izaguirre responsable de la SIUE, afirmó que se detectaron 12 cruceros que registran deterioro, sin embargo, aseguró que hasta el momento la obra no se ha entregado al Ayuntamiento y, por ende, no se ha pagado a su constructor. No obstante, minutos después, el contralor Municipal, Jaime Zazueta Lastra, aseveró que al menos 10 cruceros ya se entregaron y se pagó por ello, sin embargo, ninguno presentaba algún daño.

Muestran diferencia

Pese a que el nuevo alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, lleva poco más de 21 días en el poder, los problemas en las obras los conoce de sobra, pues en su tiempo de regidor presidió la Comisión de Desarrollo Urbano, la responsable de vigilar los procesos de contratación y ejecución de las obras señaladas.

Sin embargo, durante su cargo como regidor se mostró ausente y desapegado al desarrollo urbano de la ciudad, y así lo confirmó al tomar protesta como nuevo alcalde, donde al ser cuestionado sobre estas obras argumentó que desconocía el proceso de licitación y el monto invertido.

“No sé (quién es el constructor), estoy enterado de la demanda nada más, tampoco lo sé (la inversión en las obras), pero sabemos que todavía hay muchos cruceros por pagar, pero tengan confianza de que lo que esté mal se va a corregir”, confesó Elías Retes.

Por su parte, Carlos Alberto Quiroz Romo, miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano, mencionó que, durante el proceso de construcción de dichas obras, las autoridades, incluyendo al actual alcalde, se hicieron de la ‘vista gorda’, mientras presuntamente se violaba el proceso de transparencia en cada proyecto.

“No tenemos información sobre quienes hicieron los cruceros, no hay contratos, no hay licitaciones, no hubo un proceso de contratación. Hay muchas personas que pudieron haber evitado que esto sucediera, pero tristemente, lo que vemos es que decidieron hacer caso omiso a lo que la Ley manda”, puntualizó el edil.

Pese a que en los próximos días el alcalde se comprometió a brindar información sobre los trabajos de reparación en las vialidades deterioradas, la realidad es que hasta el momento, no se ha observado trabajo alguno sobre dichos cruceros.

