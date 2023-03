Ciudad Obregón: Exigen que paguen el agua; los cajeros de Oomapasc no sirven

Ciudad Obregón, Sonora.- Aun cuando el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), invierte en programas de corte de servicio, rifas a usuarios o campañas publicitarias, con la finalidad que el usuario se mantenga al corriente en el pago del servicio, los mecanismos para el pago son inadecuados o generan poca confianza en la ciudadanía.

A través de un sondeo realizado por TRIBUNA en los diferentes módulos de pago del organismo, se detectó que los cajeros automáticos presentan constantes fallas, lo cual deriva en que los usuarios que no pueden acudir en horario de oficina, tengan dificultades en su pago.

Alejandra Mosqueda, empleada, compartió que si bien se puede realizar el pago a través de la página esta no le genera confianza.

Si vemos que los cajeros que se suponen están siendo actualizados y recibiendo mantenimiento presentan fallas, como voy a poner mis datos en su página, si no hay nada que me garantice que mi información este a salvo, si hasta he oído que han hackeado las cuentas de los propios funcionarios”.