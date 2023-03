Temporada camaronera cierra con 'malos números' en Guaymas; van 3 años de bajas capturas 

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La temporada camaronera para los pescadores de altamar no fue buena; algunos alcanzaron hacer solo tres viajes de camarón, la mitad de las flotas al primer viaje ya no volvieron a salir porque no hubo buena captura del llamado 'oro rosado'.

Mireya Acuña Gómez, pequeña armadora relató que también los altos costos de los insumos como el diésel y no era conveniente arriesgarse a otros viajes "lo normal en cada temporada, eran cinco viajes pero ahora fue la excepción".

Precisó que son alrededor de 3 años que la mayoría de los armadores no salen a pescar el crustáceo porque ya no es redituable para dueño de las embarcaciones debido al gran problema el que se está viviendo en la actualidad, los apoyos del gobierno federal ya no volvieron, y la inspección y vigilancia sigue siendo mera simulación.

Acuña Gómez citó que "es un problema gravísimo que se viene arrastrando de años anteriores pero ahora se ha agudizado más, porque la pesca ilegal del camarón todo el año se lleva a cabo, no hay vedas para el camarón".

Fuente: Tribuna