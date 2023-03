Pescadores 'salvan' demanda de cuaresma con captura de escama en Guaymas y Empalme

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Ante los pésimos números de la temporada de camarón, pescadores ribereños y de altamar, han decidido desde hace tiempo salir a pescar otras especies para poder sobrevivir y tener ingresos económicos.

José Solórzano Perez, comerciante dijo que "no hay camarón ya no están yendo, pues hubo los primeros días, ahorita ya no hay como dicen, muchos pescadores ya no están yendo al camarón están yendo a la sierra, al cazón, a la vaqueta".

Precisó que una de las especies de pez que más captura están teniendo los pescadores es el 'cochito', ya que lo pescan con piola y lo están buceando "las temperaturas se prestan para que haya buena pesca, otro de los mariscos que están buceando es el callo (de hacha) que es muy solicitado en estos tiempos de cuaresma".

Solórzano Pérez citó que "como ya no hubo camarón están yendo a bucear, pues ahorita está saliendo 'cochito' y caracol es lo que están buceando los chavalos y callo y sierra al tendido".

Fuente: Tribuna