Policías de Cajeme demandaran por la vía legal ante presunta represalia

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que los elementos de la policía municipal de Cajeme que se manifestaron de manera pacífica el pasado 28 de febrero, fueron citados la jornada de ayer al área de Asuntos Internos de Seguridad Pública debido a una denuncia que interpusieron las autoridades en su contra, acción que califican como una represalia en su contra y por lo cual interpondrán denuncia ante la Fiscalía General de la Republica (FGR).

José Trinidad Gil Salazar, elemento activo y presidente de la asociación ‘Unión de Gendarmes de Cajeme’, declaró: “En mi caso particular es una denuncia por manifestarme en 2020, que puso el entonces titular de seguridad publica Cándido Tarango, quien ya no está aquí, así que no entiendo por qué hasta ahora hacen un expediente firmada por la presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, Enriqueta Rodríguez Medina, a quien no le corresponde por ser una posible falta de la pasada administración”.

Denuncian represalias

De acuerdo a los más de 20 agentes citados a Asuntos Internos, este acto en su contra es causa directa de la protesta donde exigieron sus derechos y condiciones laborales.

Por lo anterior Gil Salazar añadió: “Nosotros no estamos mal, actuamos dentro de lo que permite la ley, y si existe una repercusión, como nos manifestó el capitán Claudio Cruz (titular de Seguridad Pública), de viva voz amenazante, que nos atengamos a las consecuencias, por nuestro lado no vamos a amenazar, yo voy a acudir a Derechos Humanos y ante la FGR a interponer mi denuncia”.

Por su parte, el abogado de los agentes, José Francisco Berrelleza Domínguez, explicó se acudió para acompañar a los agentes citados, por una denuncia de una manifestación realizada en el año 2020, en donde considero que no serían procedentes al no afectar a terceros, ni a la ciudadanía. “Lo que si se no leyó fue la queja del capitán Cándido Tarango, fue que, por la expresión de mis representados, al exigir mejoras laborales, ponían en evidencia a la dependencia y que eso podía ser tomado por el crimen organizado en contra de la corporación”.

El representante legal de los elementos policiacos citados, detalló que el participar en una manifestación no se puede considerar como una falta administrativa, siempre que no se afecta a terceros y realicen la protesta fuera de sus horarios de trabajo.

En contraparte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, Claudio Cruz Hernández, argumentó que la Comisión de Honor y Justicia fue la que determinó que estos 21 agentes cometieron una falta administrativa y por ese motivo se canalizaron los casos a Contraloría Municipal.

Son situaciones por faltas administrativas, tiene que ver el reglamento, no tiene que ver necesariamente la manifestación, ahí se va a ver si se cometió alguna falta administrativa referente a la manifestación o por otro tema”, finalizó el funcionario.

