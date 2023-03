Guaymas: Denuncian total descontrol en pagos al CEA por actualizacion del sistema de cobro

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- El mes pasado la Comisión Estatal del Agua (CEA) unidad Guaymas anunció una actualización del sistema de cobranza, y tal modificación ha provocado un total descontrol en los pagos donde usuarios han denunciado durante toda la semana que les han cobrado de más y en algunos casos no se reconoce el descuento a los adultos mayores.

Descontrol, caos y confusión se vive entre los usuarios de la CEA, al desconocer porque los cobros excesivos, mientras que la dependencia estatal ha callado y el administrador Ricardo Montoya, no ha dado la cara.

Piden medidor

Durante este jueves y miércoles se vieron largas filas de personas, sobre todo de adultos mayores que iban con la intención de pagar su recibo, pero se encontraron con una situación de desconcierto y molestia por esta nueva medida.

El señor César Navarro, al salir de la CEA, dijo que "me dijeron que el descuento no les sale en la computadora y tuve que pagar completo, no quieren aplicar el descuento porque quieren que todo mundo ponga medidor, pero van a cobrar más con el medidor".

De igual forma, Mariano Méndez, residente de la colonia Gil Samaniego relató que instaló el medidor "pero no toman lectura, ya que la primera vez que lo hicieron, los trabajadores se percataron de que le correspondía pagar una cantidad menor, y le dijeron que no era posible tan poco dinero y el pago quedaría igual que antes de la instalación del aparato".

Cabe destacar que mientras en Guaymas 'llovieron' reclamos por cobros exagerados en Empalme se negaron a recibir pagos hasta nuevo aviso en la oficina.

