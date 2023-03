Habitantes de la colonia Machi López en Cajeme reportan varios drenajes colapsados

Ciudad Obregón, Sonora.- Vecinos de la colonia Machi López en Ciudad Obregón reportan varios drenajes colapsados desde hace más de un año y explican que al flujo constante de aguas negras sobre la calle Algodones ocasiona demasiados baches y la avenida se vuelve casi intransitable.

Pagamos todos nuestros recibos al día y no es justo que tengamos que pagar por fuera mil 500 pesos, para que un trabajador por fuera nos venga a solucionar el problema, ya que algunos vecinos no tienen el dinero para cooperar yo sola no puedo pagarlo todo”, declaró la vecina.