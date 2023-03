Tienda Diconsa - Segalmex en Guaymas, 'nada barata' y poco accesible para los ciudadanos 

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Con una ubicación nada favorable para los ciudadanos guaymenses, la tienda Diconsa – Segalmex del Puerto de Guaymas tiene poca venta, además de tener precios similares o hasta más caros que los supermercados de la localidad.

Por citar varios precios como los kilos de maíz cuesta 15 pesos, harina 19 pesos, la manteca 51 pesos, así como el café 60 pesos y el aceite 37 pesos, mientras que jugos, jabones, sopas, entre otros tienen precios similares a las grandes cadenas comerciales.

De acuerdo con la encargada de la tienda, las ventas son buenas y la gente aprovecha los precios, sin querer precisar que productos más se venden y cuanta es la venta diaria, negando dar información e incluso mostró su rechazo a que se tomarán fotos al interior del establecimiento.

Karla Jocobachi, ama de casa del norte de Guaymas y trabajadora de una maquila dijo que la ubicación no ayuda porque no pasan rutas urbanas y segundo que "los precios no son nada bajos para las familias, como dijeron cuando la abrieron".

Cabe destacar que se buscó a la directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Guaymas, María del Pilar Hernández Félix pero se negó a dar la lista de los precios de los productos de la tienda.

Fuente: Tribuna