Asociación invita a Rodada por el Autismo 2023 en el municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la asociación ‘La Casa de los Ángeles en la Tierra’, invitó a la segunda rodada Rodada por el Autismo con el fin de visibilizar y concientizar sobre la enfermedad, en la cual participarán más de 30 clubs de motos, así como personas en bicicleta y en vehículos.

Ana Cecilia Almada Calvo, presidenta de agrupación, explicó la importancia de concientizar sobre el espectro autista, pues aún existe poca información al respecto, señalado que en el sur del estado solamente se cuenta con un neurólogo, lo que dificulta la atención a quienes tienen esta condición.

Nosotros necesitamos que cubran el área médica, actualmente no contamos con medicamentos, estábamos batallando por la oxcarbazepina, niños que se convulsionan hasta 15 veces al día y no tiene medicamento; eso no nos debería de pasar, ni las citas que son tan prolongadas para detectar un autismo, ya que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son cerca de 2 años”, declaró.