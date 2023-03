Lamarque Cano, intolerante a las protestas de policías en el municipio de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con cero tolerancia a las expresiones de inconformidad, el alcalde Javier Lamarque Cano exigió a los agentes policiacos que han sido citados al área de asuntos internos por su participación en una manifestación pacífica y fuera de su horario laboral, "respeto y disciplina", demandando que aclaren las consignas usadas durante la protesta, las cuales se centraron en criticar su actuar y solicitar su renuncia junto a la del comisario Claudio Cruz.

“Se les llamó para que expongan sus quejas, que expliquen el fundamento de sus planteamientos, los cuales son muy fuertes y graves algunos de ellos, y se sigue el procedimiento, primero va a asuntos internos y de ahí sale la recomendación a la comisión de Honor y Justicia, no se les llama por la manifestación sino por el carácter de sus reclamos que presentaron, que ponen en entredicho la honorabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal”, declaró el alcalde visiblemente molesto.

Sin contemplaciones

Del mismo modo, cuestionó el contenido de las pancartas usadas en la manifestación, señalando: “Decían ‘Basta de Mentiras’, ¿Pues que digan cuáles mentiras?; porque si están mintiendo ponen en entredicho a la corporación; ellos dicen ‘Fuera el presidente municipal y el secretario de Seguridad Pública’, eso es muy grave, se les olvida que yo soy el mando superior”, apuntó.

Finalmente, calificó de una presunta “grilla” la manifestación de los agentes, minimizando las exigencias de los participantes. “Los uniformes están presupuestados, patrullas igual, el armamento se va a comprar, botas se van a comprar, chalecos se van a comprar; entonces pareciera no tener mucho sustento; y hacer una manifestación porque no tienes papelería es algo desproporcionado, no quiero especular, pero lo que venden a la opinión pública es que hay un trasfondo político, no me consta, pero a eso se presta este tipo de cosas”.

En contraparte, del abogado de los 32 agentes señalados, José Francisco Berrelleza Domínguez, explicó que sus defendidos fueron requeridos de acuerdo a los citatorios por “manifestaciones, entrevistas y publicaciones en medios electrónicos y revelar información que pone en riesgo al municipio de Cajeme”, denunciando que se tiene una irregularidad por parte del órgano de control al atender la queja de un elemento de mayor jerarquía hacia un subalterno, sino para atender las quejas ciudadanas.

Fuente: Tribuna