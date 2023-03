Crisis en Sonora: Karla Córdova, alcaldesa de Guaymas, con año y medio en el cargo desperdiciado

Comparta este artículo

Sonora, México.- La cirugía a ‘corazón abierto’ que prometió la alcaldesa Karla Córdova González para salir de los problemas que enfrenta Guaymas, Sonora, se ha convertido en simples ‘curitas’, señalaron partidos de oposición y ciudadanos, tras cumplirse un año y medio de su gobierno municipal. Pese al anuncio de una inversión de más de 300 millones de pesos en obras, los guaymenses aún no perciben resultados, señalando que la inseguridad, drenaje, baches y alumbrado público son problemas que se mantienen en la localidad.

Guaymas colapsado

Fredy Osuna Rosales, dirigente local del PAN precisó que “hasta el día de hoy no ha gestionado absolutamente nada ante la Comisión Estatal del Agua (CEA), solamente están poniendo en riesgo la salud de todos los guaymenses”. Y es que, los ríos de aguas negras no han dejado de correr por las calles de la ciudad, incluso el primer cuadro se convirtió en una laguna la semana pasada, al colapsar una línea del drenaje y aunque no es un problema meramente del municipio, la ciudadanía reclama la falta de gestión y prevención en materia de salud.

En la imagen, Karla Córdova, alcaldesa de Guaymas. Foto: Internet

Nos sumamos a la convocatoria que usted hizo, señalar cada uno de sus errores, ya que tienen más de un año y medio diciendo que con sus amigos de la Cuarta Transformación (4T) van a solucionar los problemas del municipio, Guaymas ha colapsado”, detalló en conferencia.

Osuna Rosales remarcó que en el gobierno municipal de Karla Córdova queda una gran brecha: “del dicho al hecho, hay mucho trecho, prueba de ello fue que el carnaval de Guaymas fue una ‘rebatinga’, mientras que las colonias se mantienen aún sin ser atendidas, donde existen calles oscuras”.

No atienden

Pedro Castillo, ciudadano guaymense y residente de Guaymas Norte, dijo: “el problema es que el que hoy gobierna no atiende los problemas diarios que sufre la ciudad, y es la pregunta de la mayoría de los guaymenses, entonces para que gobiernan. Los problemas de Guaymas a todos nos aquejan y preocupa el tema del drenaje, las tuberías deben ser reparadas a profundidad, no solamente por ‘encimita’, pero empiezan a reparar las calles sin antes haber reparado lo primero, la realidad es por todos conocida, drenajes brotando por todas partes, exponiendo así la salud de los guaymenses”, expresó en tono molesto.

Cabe precisar que, en campaña Córdova González expuso y presumió sólidas relaciones con el gobierno federal y estatal, a fin de cambiarle la cara a Guaymas, pero, a 18 meses de asumir el poder, poco o casi nada ha cumplido de lo prometido. “Lo cierto es que tiene un año y medio de gobierno, y los socavones aparecen una y otra vez, vemos que la cirugía de corazón abierto que prometió al inicio de su mandato, no ha funcionado y sólo se han aplicado puras curitas”, dijo el ciudadano.

Inseguridad

De acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública en el primer bimestre de 2023 los homicidios en Sonora repuntaron, posicionando a Guaymas en el lugar número uno con un 136 por ciento de aumento, con 59 homicidios dolosos y el segundo lugar con más violencia registrada en la entidad. En febrero se acumularon en Sonora 131 víctimas de homicidio doloso, 14 por ciento más que en el mismo mes del 2022. Así en el primer bimestre van 274 víctimas de homicidio, sin cambios respecto a 2022. En Cajeme los homicidios han repuntado 17 por ciento y en Guaymas un 136 por ciento.

A pesar de la presencia militar y de más de mil elementos de la Guardia Nacional que hay en Guaymas, los niveles de violencia van en aumento demostrando que ésta no es la estrategia que traerá tranquilidad a la región”, precisó Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad.

Un carnaval caro

La alcaldesa Karla Córdova González sobre la inseguridad y la polémica de los ‘precios altos’ que pagaron a grupos en carnaval y el excesivo gasto de casi un millón de pesos a la influencer de Onlyfans, Karely Ruiz, dijo: “a los amigos que están hablando de que si hubo sobreprecios, que si el tesorero corrupto, que si la oficial, que si la presidenta, pues que sigan haciéndolo, y me gustaría que fueran periodistas constructores de paz, pero son pocos, hay mucha gente que está molesta porque ahorita no hay ejecuciones no hay balaceras y eso no les da notas”.

Hasta la fecha la alcaldesa no ha entregado cuentas de cuánto se gastó en total en las fiestas populares, sólo documentos oficiales a través de transparencia municipal han evidenciado el despilfarro, sin embargo, no han informado sobre los ingresos y ganancias prometidas al DIF. La alcaldesa en su primer informe de gobierno, en septiembre pasado, se caracterizó por la justificación con administraciones anteriores y promesas que el segundo año de su gobierno sería detonante, a la fecha todo sigue en promesas.

El un sondeo realizado por TRIBUNA, ciudadanos guaymense refirieron que el tema de la recolección de basura, es el único punto positivo que ven en la actual administración municipal, sin embargo recalcaron el bacheo como un punto medular que adolece en todas las vialidades de la localidad y no ven para cuando haya una solución.

Fuente: Tribuna