Tras 1 año y medio de gobierno, cajemenses juzgan como "insuficiente" a Javier Lamarque

Ciudad Obregón, Sonora.- A 1 año y medio del gobierno del alcalde Javier Lamarque Cano, la ciudadanía cajemense reprueba su gestión, calificándola como "insuficiente" y argumentando que, sin importar la colonia o sector del municipio, aun se tienen problemáticas sin atender por parte de la actual administración municipal.

"Aquí en la colonia tenemos años con el problema de drenajes colapsados, así como con la falta de carpeta asfáltica en las calles, alumbrado y seguridad, y tal vez si esté haciendo cosas buenas el alcalde, pero para acá nunca ha venido, no sabemos que tenga pensado hacer algo para estos rumbos", compartió Lucía, habitante de la colonia Los Patios.

Fallas generales

Arturo, residente de la colonia Cajeme expuso: "acá sufrimos por el drenaje, el olor es insoportable, y no es un problema reciente, ya tenemos de 3 a 4 años con las aguas negras, el alcalde, así como ha hecho cosas buenas, también tiene que cumplir con lo que nos prometió cuando llegó, que no se olvide que aún hay cosas malas, estos drenajes no los ha podido arreglar o no le ha puesto mucho empeño".



Alberto Rivas, de la colonia Valle Dorado, manifestó que la situación del municipio, pese a los trabajos que se realizan en temas de rehabilitación de calles, reparación de drenajes, mejora del alumbrado y la inseguridad, son insuficientes sobre todo en la periferia.

"En nuestro caso acá en Valle Dorado, si han atendido algunas zonas, pero fue hasta que nos manifestamos y cerramos calles, pero, aun así, no se trabajaron las calles en su totalidad, repararon por la Valle del Yori, pero todas las demás hacia el norte están igual o peor, ojalá que el alcalde regrese a ver el estado de la calle Valle del Trigo, esperemos que le dé tiempo de hacer las cosas bien", declaró.

Otros de los pendientes de Lamarque Cano con la ciudadanía, es el tema de alumbrado público y seguridad, Berenice Muñiz, vecina de la ampliación del fraccionamiento Villa California Alameda, al sur de Esperanza, detalló que en lo que va de la administración, en dicha zona, solo se ha tenido mejora con los parques públicos, pero se continúa con la falta de alumbrado y los constantes robos.

Pero aclaro que los parquecitos que han arreglado son los de (fraccionamiento) Villa Bonita, así como la reparación de las lámparas de luz, ya pasando el canal de este lado, pues seguimos con la falta de luz, drenajes abiertos, y la inseguridad que, aunque digan que ya bajó, seguimos siendo víctimas de robos, tal vez la falta de luz sea un factor", señaló.

Por su parte Ignacio Mercado, residente de la colonia Jardines del Valle, complementó que, en el año y medio de la gestión de Lamarque Cano, en su experiencia ha visto una disminución de casos de violencia, pero solo en algunas colonias, mientras que en otras se han incrementado, sobre todo los robos a viviendas, carros y a la propia ciudadanía.

La inseguridad ya es una constante en la ciudad desde hace años, acá en Jardines del Valle, si bien había robos hace año y medio, se han hecho más comunes, también la pinta de grafitis y robo a talleres y casas, en mi taller me han robado dos veces en la última semana, y creo que es por las casas abandonadas donde se meten los cholos e indigentes a drogarse", declaró.

"Se han visto muchos trabajos de reparación de calles, pero también vimos que en las primeras lluvias se vuelven a abrir los baches, o colonias en donde no han llegado las acciones de mejoramiento de vialidades y otras llenas de aguas negras", compartió Sofía Martínez de la colonia Cortinas.

Está cada vez más sucio, oscuro e inseguro, y es verdad que no es desde esta administración, sino de años atrás, pero el alcalde se comprometió a levantar la ciudad, sin excusas, si le piden reparar un drenaje pide que paguen", expuso Guadalupe Castro, residente de la colonia Hidalgo.

"El alcalde Lamarque Cano conocía de antemano los problemas que existían, además ya tenía el conocimiento de como gobernar, por lo que confiamos en que haría un trabajo más intensivo, pero ya va a la mitad y se avanza lento", relató Fernando Monteverde ciudadano de la colonia Libertad.

