"Se aterrorizan entre criminales", justifica Claudio Cruz la extrema violencia en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El promedio de más de dos homicidios diarios durante marzo, así como la saña con que se realizan los mismos, ejemplificado con los reportes de cuerpos desmembrados en varias partes de Ciudad Obregón, no preocupa ni al alcalde Javier Lamarque ni a Claudio Cruz, titular de seguridad pública en el municipio de Cajeme.

En la rueda de prensa de ayer lunes, Cruz envió un mensaje a la ciudadanía: el terror a causa de la violencia sólo debe preocupar a los miembros de las bandas criminales que decidan cambiar de bando.

Asimismo, refirió conocer la situación que se vive en el municipio en tema de inseguridad, y que, pese a que se trabaja de manera coordinada, "tratando de hacer un buen trabajo en equipo entre todas las corporaciones", los grupos delincuenciales siguen en pugna.

Por parte de nosotros no vamos a bajar la guardia, debe de existir un estado de derecho que debemos de ejercer nosotros como autoridades, no las otras personas; son sus métodos de aterrorizarse, pero entre ellos, lógico que el terror lo percibe la ciudadanía, porque a fin de cuentas no dejemos de lado que quien se involucra en estas situaciones son personas que proviene de un seno familiar", señaló.