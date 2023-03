Lamarque está sin interés por atender crisis de vialidad en el municipio de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Escuelas sin señalamientos, ni reductores de velocidad, altos o topes, además de no contar con la presencia de elementos de tránsito para resguardar el ingreso o salida de los estudiantes, y el no contar con un proyecto para fomentar la educación vial, son constantes problemáticas en el municipio, mismas que de acuerdo al alcalde Javier Lamarque Cano, deben de solucionarse con la conciencia ciudadanía.

Al ser cuestionado sobre la falta de agentes de tránsito que cuiden el tráfico en escuelas, el munícipe expuso: “es una medida que hay que revisar, pero no debería de existir ese problema, se pide: ¡Gobierno ve y cuida que no vayan rápido, ve y cuida que los automovilistas bajen la velocidad!, pero somos los ciudadanos quienes deberían de tomar conciencia, no tendría que haber necesidad que el gobierno ponga a los tránsitos a vigilar si se cumpliera con las leyes, si se respetara no habría necesidad de tránsitos ni de topes, somos nosotros mismos, los ciudadanos. Tenemos que distraer a los agentes a que obliguen a los conductores a hacer lo que estamos obligados por reglamento, en vez que estén en otros lugares”.

Falta de elementos

Sobre el tema de programas de escuadrones viales, Claudio Cruz detalló que se están llevando a cabo platicas con directores de escuelas, ya que requieren la participación de los padres de familia, para poder trabajar el programa de manera correcta.

Referente a tránsito municipal una de las situaciones que todas las escuelas nos piden es que haya presencia de agentes, pero tenemos cerca de 400 escuelas y 100 elementos de tránsito, no se puede poner uno en cada escuela, pero tratamos de cubrir las áreas de mayor afluencia y los propios directores han estado enviando estudios de vialidad para el establecimiento de topes, tratamos de crear esta cultura, pero a fin de cuentas son muchas veces los padres”.

César Campos, titular de la agrupación ‘Escuadrón Vial Independiente’, explicó que el municipio desde hace varios años ha dejado en abandono los programas de vigilancia en escuelas y platicas de cultura vial a los menores.

El alcalde debe de entender la importancia de estos programas, no puedes exigirle a la ciudadanía que respete si no se le inculca la cultura, existen muchas escuelas que no cuentan con algún señalamiento o topes y no se hace nada”, finalizó el activista.

Fuente: Tribuna