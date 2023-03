Lamarque Cano se victimiza; acusa sabotaje ciudadano por los drenajes tapados en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El estado del sistema hidrosanitario es una constante queja de la ciudadanía cajemense, solo en la última Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 7 de cada 10 personas identificaron fallas en drenajes y suministro de agua potable, pero para el alcalde Javier Lamarque Cano, la causa de los problemas no se debe a la falta de mantenimiento, cuidado e inversión por parte de su gobierno sino a los ciudadanos.

Para el alcalde, los colapsos de las tuberías, las aguas negras pululando y el olor fétido que sufren decenas de colonias es a causa del “sabotaje” que realizan los cajemenses con la finalidad de “desestabilizar” a su administración.

Es decir, la víctima de las circunstancias no son los ciudadanos, sino él.

“Es difícil no pensar, aunque no quisiera hacerlo, que hay gente que lo hace (tapar drenajes) con toda la intención, lo hace con dolo y hasta pudiera pensar uno en sabotaje, es decir crear más problemas para generar malestar social en contra del Oomapasc (Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento de Cajeme) y del ayuntamiento, claro que este tipo de taponeos colapsan la red, ya de por sí bastante dañada, y hacen que broten las aguas negras y la gente se molesta”, dijo.

Lamarque Cano detalló que cuando acuden a atender los llamados ciudadanos, encuentran drenajes colapsados a causa de basura que vierten al alcantarillado. “Se le notifica al ayuntamiento, al Oomapasc y cuando llegamos detectamos que el problema se origina por una irresponsabilidad y aparte del daño y de la incomodidad sanitaria, esto tiene un costo para la ciudadanía, ¿Quién paga finalmente esa reparación? Pue la pagan los usuarios”.

Marisela Covarrubias, vecina de la colonia Miravalle, dijo que “el problema de drenaje que tenemos sobre la calle Valle del Yaqui no se trata de ningún sabotaje, es un problema que tenemos desde hace años, o ahora van a decir que tenemos un plan para vivir con la peste y riesgo de enfermedades, cada que lavo se comienza a regresar el agua sucia y así pasa con cada uno de los vecinos”.

Añadió que se tiene constancia de cada reporte que han realizado al Oomapasc, y videos de al menos dos años de antigüedad donde ya se sufría de aguas negras. “Si de verdad dieran solución no tendrían que buscar culpables de los problemas que ellos deben de solucionar, después de todo es parte del servicio que pagamos como usuarios”, añadió.

Por su parte, Gilberto Maldonado, residente de la colonia Primero de Mayo, explicó que “no es de extrañar que saquen objetos del drenaje, porque es normal que, cuando tenemos más de 15 días con el problema, coloquemos objetos para alertar que no hay tapa en la alcantarilla o porque se comienza a formar un socavón, imagina que caiga un niño por no ver una alcantarilla abierta, capaz que también dice nuestro presidente que estamos echando niños para hacerlo quedar mal, ya se parece al que tiene ‘otros datos’”.

No hace falta que tiremos nada a las alcantarillas, aquí en la colonia ni tapas hay, la misma basura se mete sola, ¿crees que por puro gusto tenemos las calles llenas de suciedad?, incluso hemos formado canales para que fluya el agua y no se estanque en un solo punto, otros echan tierra para compactar os baches que se hacen con tanta agua, cosas que no haríamos si tuviéremos calles decentes, si no cree el alcalde que se dé la vuelta por la calles de la colonia”, compartió Gerardo, comerciante en la Primero de Mayo.