Cajeme, zona hostil para los migrantes que viajan hacia Estados Unidos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En varios puntos de Ciudad Obregón es cada vez más común ver a migrantes solicitar ayuda para subsistir o para continuar su camino hacia el sueño americano, y al no existir una zona segura para ellos en el municipio de Cajeme, y al no ser una opción el regresar a su país, corren muchos riesgos.

Jesús Juárez Carmona, migrante hondureño, compartió para TRIBUNA que viaja en compañía de su esposa, cuñada y tres menores de 4 meses, 3 y 12 años de edad, con la intención de poder cruzar a Estados Unidos, y que, pese a los constantes riesgos, la precaria situación en su país lo motivó a salir de ahí con su familia.

No solo es el temor de que te asalten o te hagan algo en el trayecto, sino el no encontrar lugares donde poder pasar la noche, ya que en muchas ciudades hacemos paradas para pedir dinero para comer, aquí en Obregón la gente nos ha apoyado, aunque no cuente con un lugar donde pedir ayuda", declaró.

Sobre lo anterior, Rafael Evans, integrante de la iniciativa ciudadana Punto Migrante, explicó que en Cajeme actualmente no existe atención ni apoyo para estas personas. "Los migrantes que llegan al municipio vienen de cruzar el estado de Sinaloa, donde son más comunes los robos y no contamos con un albergue, ni con apoyo para los colectivos, no existe un trabajo de regulación del paso de estas personas por la ciudad, ni las temporadas en que se incrementan".

El activista añadió que lo que, si existe, son detenciones a migrantes, registrándose 53 de estas durante 2022 solo en Ciudad Obregón, quienes son enviados a la ciudad de Hermosillo y de ahí deportados a su país de origen.

Como colectivo hemos notado un incremento en el número de familias que deciden emprender el viaje, así como en el de menores que viajan solos, sobre todo de países como Haití, Honduras y El Salvador, y vemos que no existe en el municipio una atención al migrante o a los grupos que intentan apoyarlos".

Fuente: Tribuna