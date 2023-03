Temen ambulantes saturación de espacios en el Centro de Guaymas, al ser reubicados por obras

Guaymas, Sonora.- Comerciantes ambulantes de Guaymas que se encuentran en la avenida Aquiles Serdán, aún no han sido reubicados y siguen sin saber exactamente dónde los van a colocar en la zona Centro, viviendo en el desconcierto, al desconocer su futuro.

Debido a las obras que se realizan, los vendedores sobre ruedas temen que haya saturación de espacios, ya que serán reubicados más de 70 ambulantes en diversas calles y avenidas del primer cuadro del Puerto.

Eduardo López, comerciante ambulante mencionó que lo más probable es que los cambien para la diagonal Yáñez, lugar que no va ser muy bueno para las ventas por el derrame de aguas negras que siempre hay en el lugar.

Que nos van a quitar y van a reubicar en otra parte, pero en donde no pasa la gente, pues ahí no llega la gente a comprar ahí es donde se junta más agua de drenaje, las lluvias, es un río canal ahí, va a disminuir no va haber venta", precisó.