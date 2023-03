Ciudad Obregón: Padres de familia advierten falta de protocolos tras balacera

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia que se vive en Cajeme preocupa a los padres de familia, luego de que se han registrado varios ataques armados en las inmediaciones de planteles escolares en pleno horario escolar, situación que, aparte de dejar afectaciones psicológicas en los alumnos, ha evidenciado la falta de protocolos de emergencia en las diferentes escuelas.

Mariana Cervantes, madre de familia en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en la colonia Russo Vogel, explicó que, si bien el reciente ataque armado que se suscitó la mañana del pasado miércoles, este no es un caso aislado, ya que el pasado 14 de marzo también fueron testigos de un ataque armado cerca de las 12:00 horas.

Cuando pasan estas cosas vemos que no existen medidas a implementar, no sabemos que se tengan detectadas las zonas seguras, que acciones deben de implementar los maestros, alguna clase de alarma para alertar de un hecho violento, aparte que no hay un seguimiento a las secuelas que les dejan a los niños el vivir un ataque armado", declaró.