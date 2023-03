Ciudad Obregón: Violencia exhibe falta de protocolos de reacción en el municipio

Ciudad Obregón, Sonora.- El asesinato de dos personas, registrado frente al CBTis N°37 de la colonia Infonavit Yukujimari el pasado 2 de marzo, dejó en evidencia la vulnerabilidad de la sociedad y falta de protocolos para actuar en este tipo de actos violentos.

Luis Carlos, estudiante en la institución educativa, relató para TRIBUNA que al momento de escuchar las detonaciones por fuera de la escuela, se formó un desconcierto y que si bien los maestros trataban de agrupar a los estudiantes, no se tenía una certidumbre en cómo actuar.

Unos corrían hacia el interior de los salones, otros se tiraban al piso, no porque nos hallan instruido sino porque es lo que uno ve que hacen en las películas, es verdad que los docentes trataban de calmarnos, pero uno nunca espera vivir una balacera tan de cerca y cada quien reacciona diferente, es común oír de los ataques armados que a diario hay en Obregón, pero no es igual el estar en uno”, declaró.

Marco Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública explicó que este tipo de hecho es la expresión del nivel de violencia e inseguridad que tiene en el municipio, y pese a que se ha avanzado en la contención del número de homicidios dolosos, no representa una mejora en el tema.

Cajeme tiene cifras muy elevadas en homicidios, se agradece que disminuyan, pero estamos muy lejos de que el tema deje de ser importante en la vida de los ciudadanos, esta expresión nos recuerda que el problema está ahí, que todavía no se ha resuelto y que los grupos delincuenciales ya perdieron los limites, muchos de estos hechos ya se registran en el centro de la ciudad y a plena luz del día, poniendo en riesgo a la ciudadanía que no tiene nada que ver”, declaró.

Añadió que mientras se tenga el problema de inseguridad, la ciudadanía tiene que tomar acciones preventivas, como el implementar protocolos para los casos de riesgo, así como el ayudar a cuidar la salud mental de los menores. “Muchos de ellos no entienden por qué se está dando esta violencia, se sienten asustados, les provoca problemas, inseguridad, les genera miedo, tenemos que acercarle a gente que les ayude a entender estos fenómenos y que sepan que no son normales, ni que es el futuro que les espera”.

Por su parte, Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, opinó: “Están sucediendo cosas muy lamentables, por lo cual nuestra asociación ha estado solicitando a las autoridades educativas de los distintos niveles la implementación de los diversos protocolos, en este caso el color café que es para disturbios, es un procedimiento que incluye el servicio de auxilio, puesto que aunque ya se trabaja en algunas instituciones, no con la celeridad requerida, pero si hay avances”.

Finalmente, Alejandra Zamora, docente compartió que aun cuando causo revuelo en redes sociales unos videos donde se realizaban simulacros de ataques armados para que los menores supieran como actuar, este tipo de acciones ya no son una ocurrencia sino una necesidad ante la violencia que se vive en el municipio.

El ser maestro no solo es venir e impartir clases, eres la encargada de los alumnos y es de vital importancia el saber cómo reaccionar ante estos actos violentos ya que no sabemos cómo cuando puedan ocurrir, ya no es como que lo veamos como un problema ajeno a nuestra realidad”, finalizó.