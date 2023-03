Engaños telefónicos van a la baja en Guaymas y Empalme; ciudadanos no 'caen' tan fácilmente

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Los guaymenses señalaron que ‘caer’ en una extorsión telefónica, ya no es nada fácil porque están más atentos y tienen el apoyo de diversas aplicaciones que se pueden descargar, la cual permite bloquear alrededor de más de 150 mil números de extorsionadores.

De acuerdo con datos de la coordinación regional de Vinculación de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en Guaymas y Empalme, durante los dos primeros meses del 2023 las extorsiones se redujeron hasta en un 90 porciento.

Alejandro Mendoza, ingeniero en informática y trabajar de un cyber dijo que “si están moleste y moleste, hay que reportar las llamadas y número y bloquearlos, no te prestes a la situación y asegúrate por si acaso nomas de que esté bien tu familia y puedes marcar al 911”.

Dijo que hace unos días “me hablaron por teléfono, que me había ganado una camioneta pero pues no hice caso, y colgué el teléfono simplemente, ya mucha gente no hace caso, si no conozco el número simplemente no contestan".

Según la coordinación regional de Vinculación de la SSPE los ciudadanos cada vez son más precavidos en cuestión de las llamadas, aplicaciones, mensajes de extorsionadores y no logran caer tan fácilmente, ya que no proporcionan información propia, ni de familiares.

Fuente: Tribuna