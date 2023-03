Canaco le solicita al alcalde de Cajeme finiquitar trabajos de pavimentación al 100%

Ciudad Obregón, Sonora.- La presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Ivonne Llamas Asencio, realizó un enérgico llamado al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, para finiquitar los trabajos de pavimentación en las calles de Ciudad Obregón.

Llamas Asencio pidió no bajar la calidad de pavimento respecto al grosor del asfalto, “si lo empezó muy bien con un grosor de diez centímetros que así continué no le baje de volumen y las construyan más delgadas”, dijo.

No nos fastidien nuestros automóviles, no nos alcanza el dinero a los comerciantes para continuar prestando nuestros servicios con este tipo de deterioro en la pavimentación de las calles, no nos merecemos eso, son muchos años los que hemos esperado como ciudadanos a que se nos atienda este problema", exhibió Ivonne Llamas.