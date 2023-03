Ciudad Obregón: Activistas piden apoyo para el rescate de animales callejeros

Ciudad Obregón, Sonora.- La falta de apoyos y donaciones para la esterilización y control de la población de animales en situación de calle frena a los diferentes activistas de animales, para disminuir la problemática que, de acuerdo con los rescatistas, deriva en una sobrepoblación he incremento de reportes de maltrato animal.

Lucía Cerecer, administradora de la asociación civil de rescate animal Naricitas Frías, explicó que a lo anterior se suma la falta de conciencia por parte de los dueños de mascotas, derivando en que cada vez existan menos mascotas esterilizadas y mayor población de animales en situación de calle, lo cual influye en la constante presencia de enfermedades como la rickettsia.

Daniela Olvera, médica veterinaria, declaró que los reportes más comunes en las últimas semanas son los de condiciones insalubres en el lugar asignado para las mascotas, así como desnutrición y golpes, lo cuales han aumentado en un aproximado del 10 por ciento, recibiendo a la semana cerca de 20 reportes.

Añadió que el mayor problema que se reporta en cifras elevadas, es el de maltrato por abandono, el cual detalló que ya se considera como una infracción al reglamento de la Policía, pero la falta de denuncias dificulta que se pueda actuar para disminuir el problema.

La gente aún espera que los activistas se encarguen de la problemática, pero al hacer estas acciones con recursos propios no contamos con la capacidad, las campañas de esterilización de mascotas no reflejan una solución al no contar con voluntarios que lleven perros callejeros a realizarse la operación, por lo cual debemos de buscar mayor concientización en el tema", finalizó.