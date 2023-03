Comisaría de San Ignacio exige servicio de agua en el municipio de Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Personal del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) anunció la conclusión de los trabajos en el Pozo ‘Ramírez’ perteneciente a la Comisaría de San Ignacio, sin embargo, el servicio no se restablece.

Según la paramunicipal, el servicio se había visto afectado debido al fallo en el motor del pozo, lo cual, provocó que los habitantes de la Comisaría se vieran afectados durante las últimas 24 horas, sin embargo la realidad es otra.

Ya que el problema de desabasto en dicha localidad, se registra desde hace más de un mes. Sin duda alguna, uno de los sectores más afectados, es la comunidad estudiantil, en este caso, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 45, quienes no han podido utilizar los baños debido a la falta de agua, un problema que se ha presentado durante las últimas cuatro semanas.

“Desde hace mucho que no se pueden utilizar los baños, ya que el servicio de agua va y viene, pero ahora de plano no hubo nada de agua; las más afectadas son las niñas, no podemos continuar así”, señaló una maestra del plantel, quien solicitó denunciar de manera anónima.

Los trabajos

El Organismo Operador señaló que este martes, personal del área técnica concluyó con los trabajos de reparación y mantenimiento del pozo Ramírez, perteneciente a San Ignacio.

Se instaló un motor de 50 HP, con una carga de 20 litros por segundos, lo que permite que en las próximas horas se recuperen gradualmente los niveles de presión”, informó Oomapasn.

Se espera que en el transcurso de este miércoles, el servicio de agua se restablezca, de lo contrario, se exhortó a los habitantes de San Ignacio Cohuirimpo a reportar la falla al teléfono 642 116 1802.

