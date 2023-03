Ciudad Obregón: Infraestructura deficiente pone en riesgo a ciudadanos y aumenta accidentes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La falta de señalizaciones adecuadas en las calles del municipio de Cajeme es un importante factor en el incremento de accidentes vehiculares, ya que, de acuerdo al coordinador de Cruz Roja en Ciudad Obregón, José Luis Osegueda, la mayoría ocurre por descuido humano, lo que incrementa al no haber señales de tránsito.

"Tras la pandemia se tiene un mayor número de atenciones por accidentes de tránsito, si bien esto se puede atribuir a que tras la cuarentena la gente retomó sus actividades, también se consideran factores como la falta de respeto al reglamento, así como a la falta de señas para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones”, señaló.

Infraestructura en Ciudad Obregón es deficiente. Foto: Román González

Problema de infraestructura

Por su parte, Eduardo Soto Arganza, excomandante de Tránsito y coordinador del Escuadrón Vial Independiente, detalló que existen tres factores generales que derivan en accidentes: la mala infraestructura de la ciudad en el tema de vialidades, imprudencia humana y la falta de aplicación del reglamento por parte de las autoridades de Tránsito.

Existe además el problema que, en varios cruceros de mayor incidencia de accidentes en la ciudad, se carece de señales de tránsito, como pasos peatonales, señales de ‘alto’, semáforos con fallas o poco visibles, lo cual deriva en un mayor riesgo de accidentes”, declaró.

Añadió que los casos de accidentes viales son una problemática que no se ha podido controlar ni minimizar, y que la falta de señalizaciones, semáforos que no sirven y las reglas de tránsito obsoletas han provocado que año con año los incidentes vayan al alza; esto no solo ha cobrado la vida de automovilistas también la de peatones y ciclistas.

Fernando Vega, residente de la colonia Cortinas, explicó que tras los constantes accidentes registrados por la calle Zacatecas en su cruce con Guillermo Prieto, los propios vecinos optaron por colocar un aviso de alto, el cual se colocó pegado a un poste.

Si vienes por la Guillermo Prieto de oriente a poniente, no vas a ver ningún señalamiento y es que desde hace meses se lo robaron, la decisión de poner nosotros estos señalamientos es que aquí cerca esta una escuela y pasan muchos niños por las mañanas”, declaró.

Mariana Domínguez estudiante, dijo que como transeúnte también se sufre de la mala señalización de calles, ya que existen avenidas que no cuentan con líneas de separación de carriles o indicadores para cruzar las calles. “Es difícil el pasar la calle, sobre todo en avenidas como la Kino o por la Norman E. Borlaug, no sabes si el carro viene en uno u otro carril y al no haber pintura que indique donde cruzar mucho carros ni se paran”.

Juan de la Cruz, ciudadano, compartió: “cada vez es más difícil cruzar una calle, hacen falta topes o semáforos en varios cruceros, nos piden que crucemos por las esquinas, pero, la ciudad está hecha con avenidas muy largas, deberían de poner pasos peatonales a media cuadra, pero la verdad es difícil porque ni algunos cruces de calles tienen”.

Fuente: Tribuna