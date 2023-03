Comerciantes del mercado de Empalme viven 'crisis' por bajas ventas; mantienen 'cuesta de enero'

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- El mercado de Empalme luce desolado pues la economía de los consumidores está siendo afectada por la inflación, pese a que han bajado los precios de los productos como la carne, la gente ha dejado de comprar como en meses anteriores venía sucediendo.

De acuerdo con los comerciantes las ventas han bajado de un 40 a 60 porciento, la ‘cuesta de enero’ se ha alargado hasta marzo y no se ve para cuando exista una recuperación.

Comerciantes del mercado de Empalme viven 'crisis' por bajas ventas

Difícil situación

María García, locataria del mercado informó que la clientela está muy baja “tenemos muy poca, no vienen para acá, pues a la alza de los precios de todo que esta exageradamente, la gente no tiene dinero para pagar, no viene como anteriormente lo hacían”.

Iniciamos un año muy difícil en el negocio, ya que se estamos sintiendo la falta de venta en la tienda y los insumos cada día están más caros", reveló.

Asimismo los locatarios precisaron que no pueden dejar de comprar los productos de siempre, ya que la gente acude a buscarlos y siempre deben tener la mercancía lista para su entrega, pero a los proveedores les han aumentado los costos, siendo imposible no aumentarlos a los clientes.

Jesús Montaño, comerciante de mercancía diversa dijo “si ha sido un poco difícil y duro los primeros meses de este año, antes si teníamos más ventas, nos ha pegado fuerte la verdad el alza de precios”.

Sostuvo que durante los fines de semana logran vender más mercancía por la gente del valle de Empalme que acude a realizar sus compras, logrando recuperar un poco lo que no se vendió en la semana.

Durante noviembre y diciembre hubo buenas ventas, pero ahorita las ventas están ‘flojas’, pero tampoco sirve bajar las cosas, porque de todos modos no han venta”, remató.

Fuente: Tribuna