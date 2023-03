Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Más de 700 metros de apoyo de alimento no perecedero, artículos de higiene y limpieza recibieron en la campaña un ‘Kilometro de Ayuda’ de la asociación civil Castaway de San Carlos en beneficio de mujeres del sector Ranchitos.

Cristina Arce, vocera de organización informó que con el apoyo se van armar muy buenas despensas para cerca de 50 féminas que laboran en trabajos domésticos en el destino turístico.

Agradeció el respaldo de ciudades y de instituciones educativas por todo el alimento donado, que significará un importante respaldo para las madres de familia que trabajan para llevar lo necesario a casa con sus familias.

'Kilómetro de Ayuda' llevará despensas a trabajadoras domésticas de San Carlos

Expuso que “sabemos qué no estamos previniendo nada, pero es un evento de sensibilidad social porque este problema de no poder llevar alimento a sus hijos no es un problema privado, es un problema público”.

Cabe destacar que la campaña de recaudación de alimentos continuara en los centros comerciales de Guaymas, donde los ciudadanos dejan sus donaciones.

Fuente: Tribuna