Ciudad Obregón: Secundaria Técnica 2 es liberada provisionalmente

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de una semana que padres de familia tomaran la escuela secundaria Técnica N°2, ‘Juan Rivera Armenta’ en Ciudad Obregón en exigencia de la destitución de la directora Blanca Isabel Saldaña García y señalando un precario estado de las instalaciones, ayer fueron liberadas de forma temporal por un plazo de 15 días.

Leticia López, vocera de los padres de familia, explicó que pese a que por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) no hubo respuesta para entablar un diálogo, y que en concordancia con la postura de los manifestantes en que se realicen las mejoras de la escuela, se dará de plazo hasta el 17 de abril para que se puedan realizar las mejoras en el plantel, y que una vez cumplido el plazo en caso de que no se tenga respuesta se volverían a tomar las instalaciones.

Sin respuestas

Hoy viernes 31 de marzo los padres de familia de la secundaria Técnica N°2, liberáramos la escuela con la finalidad de que se hagan las mejoras que han prometido y a su vez lleguen a una conclusión sobre la destitución de la directora Blanca Isabel Saldaña García en el plazo de 15 días, ya que para el 17 de abril de 2023 si no se tiene una respuesta favorable la escuela será tomada nuevamente, queremos un bienestar para nuestros hijos, por eso seguimos en pie de lucha”, señaló.

La vocera añadió que por parte de las autoridades escolares no se tuvo una intención de negociación y debido a que durante el tiempo que se tuvieron tomadas las instalaciones, personal de la SEC intentó convencerlos de que se abriera la escuela argumentando que se tenían programados trabajos de limpieza y de colocación de infraestructura, se dará la oportunidad que se realicen los trabajos durante estas próximas dos semanas.

Cabe señalar que durante la liberación de las instalaciones no asistieron autoridades de la SEC para verificar el estado de las mismas, aun cuando de acuerdo a los padres de familia se le notificó al delegado regional de la dependencia Fausto Flores Guerrero el pasado jueves que estaba programada la entrega de las instalaciones para el viernes 31 a las 10:00 horas.

“Se le aviso a Fausto Guerrero que íbamos a liberar así que ya no es responsabilidad nuestra, porque no mandaron a nadie, ni vino él que se supone estaba de mediador, le hablé y me dijo que no acudirían, por eso queremos que quede asentado que se le invitó a que acudiera y se negó, por eso pedimos la presencia de los medios y quedara como evidencia que el movimiento sigue tanto por el lado de los padres como del cuerpo docente seguiremos en busca del bien común de los jóvenes”, declaró.

Finalmente, los padres de familia expresaron que, ante la negativa de avances en las negociaciones y el cierre de diálogo por parte de las autoridades de la SEC, se tomó la decisión de enviar directamente una carta a Alfonso Durazo, con las peticiones de mejores condiciones del plantel educativo, así como de la destitución de la directora.

Docentes realizan junta de consejo

Leonardo Gastélum Duarte, representante sindical en la institución, explicó que los decentes se mantienen en su postura de trabajar bajo protesta, y que, debido a la toma de las instalaciones por parte de los padres de familia, no han podido ingresar al plantel, pero aun así acuden en su horario laboral a realizar las guardias.

Añadió que al estar enteradas las autoridades escolares se les notificó que realizaran la junta de consejo programada a realizarse durante la mañana de ayer, de manera virtual, pero que los propios docentes ya habían acordado el realizarla por fuera de la institución.

Sobre la queja de los docentes señaló: “Hemos sido durante años hostigados y maltratados por la directora por señalamientos injustos, no hay quien venga y supervise, tengo conocimiento de que ha tenido problemas en años anteriores por su parte, se argumenta que por malos manejos y ahora va por la misma línea de inconformidad”.