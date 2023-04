Compromisos de campaña y funcionarios sin perfil, conforman el gabinete del alcalde de Huatabampo

Huatabampo, Sonora.- Tras el despido de la coordinadora del Departamento de Ecología Municipal en Huatabampo, Juan Jesús Flores Mendoza, alcalde de la ‘Tierra de Generales’ confesó que la hoy ex funcionaria Elizabeth Guerrero Moreno, no cumplía con el perfil que se requería y que su contratación fue un compromiso pactado en campaña.

Tiene un perfil técnico, no reúne ese requisito, (Elizabeth Guerrero) son compromisos que suceden en campaña y eso fue lo que pasó… No tenía el perfil para ello, pero vamos a buscar un perfil totalmente técnico en la materia para quien ocupe ese lugar, ahorita el despacho está a cargo de Obras Públicas.

Una semana antes del inicio del periodo vacacional, la Coordinación de Ecología Municipal, decidió capturar a más de mil rayas para cortarles su aguijón y posteriormente regresarlas al mar.

Sin embargo, el presidente municipal aseguró que desconocía esta actividad, ya que la ex funcionaria, le había comentado que se emprendería una jornada de limpieza en la playa y no de la mutilación a la especie marina.

Cuando yo me entero de lo que sucedió, la verdad, no dudé en ningún momento de cesar de inmediato al funcionario porque es una actitud que no debió haber sucedido… En ningún momento el presidente estuvo de acuerdo o al tanto de ese tema, a mí me dijeron que iban a limpiar las playas, adelante es lo correcto”, indicó el munícipe.