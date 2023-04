FOTO: Por muerte de Jeny, 'perrita' envenenada en el Centro de Navojoa, presentan denuncia ante FGJE

Comparta este artículo

Sonora, México.- Asociaciones protectoras de animales en el municipio de Navojoa, en el sur de Sonora, denunciaron el envenenamiento de una 'perrita' frente al Mercado Municipal ‘Manuel Ávila Camacho’, donde recientemente se han visto sobrepoblados con perros en situación de calle.

Los animalistas exigen justicia, tras el presunto asesinato de la canina llamada Jeny, por lo que se presentó una denuncia formal en contra de quien resulte responsable, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Envenenan perrita en Navojoa. Foto: Cortesía

La denuncia

No sabemos quién lo hizo, pero le causaron un gran sufrimiento a esta pobre perrita y eso está penado por la Ley de Protección Animal del Estado de Sonora y por el Código Penal del Estado, es maltrato animal. La perrita no alcanzó a recibir ayuda, todo indica que la envenenaron y tuvo una muerte muy fea, dolorosa, lenta las personas alrededor tal vez no supieron cómo actuar, se debe de llevar a la veterinaria de inmediato, no esperar”, indicó la asociación ‘Milagro Canino’.

Se estima que en el municipio de Navojoa existan más de 20 mil perros en situación de calle, quienes en busca de alimento, en ocasiones causan destrozos en los establecimientos del primer cuadro de la ciudad, por ello, animalistas exigieron a las autoridades municipales a emprender una jornada masiva de esterilización canina, para tratar de reducir el problema de sobrepoblación animal en la Perla del Mayo.

Fuente: Tribuna