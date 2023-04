Tras vacaciones de Semana Santa, denuncian ante Profepa a Huatabampo por mutilación de mantarrayas

Comparta este artículo

Sonora, México.- La mutilación de mantarrayas para proteger a los bañistas en Huatabampito durante Semana Santa trascendió a nivel nacional, por lo que grupos de ambientalistas denunciaron al Ayuntamiento de la ‘Tierra de Generales’ ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

En entrevista para Tribuna, Elizabeth Guerrero Moreno, coordinadora de Ecología Municipal, precisó que se realizaron más de mil cortes de aguijón durante una semana, donde se recorrió la Playa de Huatabampito, desde el ‘Puente Quemado’ hasta Santa Bárbara, bajo el argumento de disminuir el riesgo de picadura a los turistas.

Las repercusiones

Estamos a la disposición de los requerimientos de la Profepa, dependencia que está atendiendo la denuncia que fue interpuesta por ambientalistas y con todo sentido de responsabilidad, acataremos el resultado de su dictamen oficial”, confesó Juan Jesús Flores Mendoza, presidente municipal de Huatabampo.

Señaló que Ana Carolina Araiza Sánchez, directora de Protección y Bienestar Animal en el Gobierno del Estado de Sonora, enviará a un biólogo marino a realizar una evaluación de la situación y capacite a los funcionarios municipales para evitar de manera definitiva este tipo de situaciones.

Mediante un comunicado, el alcalde informó el despido de Guerrero Moreno como coordinadora de Ecología Municipal, asegurando que actuó unilateralmente, sin consultar ante sus superiores o algún experto, los cortes de aguijón a la especie marina.

Nadie tiene facultades para tomar decisiones de manera unilateral, sin consultar con su superior jerárquico; y en el caso de esta deplorable y reprobable acción, mucho menos será tolerable que se hayan usado recursos públicos en una actividad en la cual nunca hubo asesoría de expertos en la materia, porque nunca se solicitó”, puntualizó Flores Mendoza.

Aunque la raya o mantarraya no está considerada como una especie protegida, la Dirección de Protección y Bienestar Animal giró la instrucción para que la práctica de corte de su aguijón no se repita bajo ninguna justificación, ya que la sociedad en general, así como el Gobierno Estatal, no avalan esta medida, aunque se haya pretendido reducir el riesgo de ataques de esta especie a los vacacionistas.

Fuente: Tribuna