AMLO: Reforma a Ley Minera es para cuidar el agua en Sonora y todo México; no afectará inversiones

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió más detalles sobre la iniciativa de Ley Minera, la cual ha sido señalada como 'negativa' para la industria en el país. El mandatario tabasqueño aseguró que no ésta no se afectarán las inversiones en México y que se busca cuidar el agua y la tierra en Sonora y el resto del país.

En la 'mañanera' de este jueves 13 de abril del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador respondió a los señalamientos de que, supuestamente, con la iniciativa de reforma a la Ley Minera se afectará la inversión extranjera de esta industria en México. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que su propuesta no afectará y que lo que busca es evitar "el derroche de entrega de concesiones".

No afecta, ya lo mencioné, es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras también fantasmas, muchas el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la industria minera en México", declaró AMLO en su tradicional conferencia de prensa.

En esta misma intervención, el presidente de México aseguró que con esta iniciativa a la Ley Minera, lo que se busca es cuidar la tierra mexicana y la salud de la población, pues incluso habló del derecho al consumo de agua saludable. También dijo que las puertas del Congreso estarán abiertas para que todo aquel que sea parte de la industria minera en México y que tenga dudas sobre esta iniciativa.

No hay problema con lo de la minería, y sí tenemos que cuidar el agua, porque se tiene que garantizar el derecho que tiene el pueblo al agua, es un derecho humano, además agua saludable; no se puede estar tomando agua con arsénico, no se puede estar padeciendo cáncer en los niños por el agua de metales pesados", dijo el presidente López Obrador.