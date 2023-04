Ante desabasto de medicamentos psiquiátricos en Sonora, AMLO instruye a Salud y Cofepris atender

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el desabasto de medicamentos psiquiátricos en las farmacias de Sonora, es decir, en el sector privado. El mandatario asegura que el Gobierno Federal ya trabaja para que estos fármacos no falten a quien los necesite; aquí todos los detalles.

En la imagen, el presidente AMLO. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este jueves 13 de abril, desde el Salón de la Tesorería, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano dijo que, ante el problema de desabasto de medicamentos psiquiátricos en la entidad gobernada por Alfonso Durazo, ya se están tomando acciones con el programa IMSS-Bienestar, no obstante, aún quedan acciones por concretar. Declaró que los principales problemas de Sonora en tema de Salud son la falta de médicos especialistas y el desabasto de fármacos.

AMLO AMLO: Reforma a Ley Minera es para cuidar el agua en Sonora y todo México; no afectará inversiones

Sí, nosotros estamos procurando que no falte el abasto general, y Sonora es uno de los estados que ya está en el plan del IMSS- Bienestar, pero que todavía no tenemos abasto al 100 por ciento, ya hay otros estados en donde estamos en 95 por ciento de recetas surtidas. Sonora, teníamos dos problemas, ahí: la falta de médicos especialistas, que ya se avanzó, pero que todavía falta, y abasto de medicamentos", declaró AMLO en su tradicional conferencia de prensa.

En esta misma intervención, el presidente de México dijo que instruirá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, revisar el tema. Asimismo, reconoció que no sabía de la problemática del desabasto de medicamentos psiquiátricos, en el sector privado, en el estado de Sonora. López Obrador compartió que en el sector público en la entidad hay un abasto hasta el momento de 98 por ciento de medicamentos en general.

Lo vamos a ver. Le voy a pedir a los de Cofepris y al doctor Alcocer que vea. A veces hay escasez de productos incluso en el mercado mundial. Parece mentira, paradójico, pero hubo un tiempo que faltaron medicamentos relacionados con el fentanilo para uso médico y no se conseguía, por eso que se intentó con otros analgésicos [...] Sin embargo vamos a ver qué está pasando, hay que ver este con Cofepris, lo vamos a ver, no tenía yo información específica sobre esto. Yo estaba con la idea de que no faltaban medicamentos en Sonora", expresó AMLO.