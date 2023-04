Cajemenses cuestionan el arribo de las 14 unidades militares al municipio

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la llegada al municipio de 14 unidades ‘Sandcat’ blindadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de más elementos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la ciudadanía duda de la estrategia implementada y exigen resultados a corto plazo para la disminución de la violencia.

Julio César Pablos Ruiz, director de la asociación Yo Observo Cajeme, explicó que, como observatorio, desconocen que se esté aplicando algún plan o estrategia para la contención del crimen organizado, particularmente en lo referente a homicidios dolosos, señalando que es el fenómeno delincuencial que más afecta en Cajeme, por lo cual no prevén que con la llegada de unidades militares se haga algo diferente a lo que “han o no han hecho” en lo que va del sexenio, al ser una responsabilidad directa del gobierno federal.

Al final del día el reclamo es el mismo, tener una estrategia clara y contundente para combatir la delincuencia organizada, no sabemos que esfuerzos hace el ayuntamiento en tema de prevención, tiene presupuesto tiene personal y la facultad legal de atender, pero este gobierno se caracteriza en imitar al presidente de la república en hablar todos los días sin sustento de lo comentado”, declaró Pablos Ruiz.

Asimismo, Krimilda Bernal Hoyos, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad añadió que anteriormente han señalado a las autoridades que la militarización de la seguridad pública no resuelve delitos, ni mejora la paz y seguridad de los entornos. “El que lleguen estas unidades al municipio lo consideramos una pérdida de tiempo ya que no abona a la construcción de paz, puesto que a lo que hemos visto es que desde que hay mandos militares la inseguridad se ha recrudecido y se ha vuelto más compleja, solo el pasado mes de marzo es de los meses más violentos”.

Sobre el tema de una estrategia, dijo que difícilmente se va a cambiar ya que estos municipios afines al partido representante del poder federal, siguen la pauta, convirtiéndolo en un asunto político que perjudica la posible mejora de las instituciones de seguridad.

La llegada de más elementos de fuerzas armadas no dejara resultados a corto plazo, se ha visto que llegan cada vez más y la situación es la misma, tal vez en cifras vemos que hay reducción, pero, no dejan de pasar tragedias como personas desaparecidas, la presencia de fuegos cruzados o ataques armados simultáneos, lo que demuestra la falta de acciones de prevención, por lo que solo se ha visto el recrudecimiento de violencia”, puntualizó.

Por su parte, Marco Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, explicó que cuando se tiene un arribo a un municipio de este tipo de equipo más contundente en términos de fuerza, se debe a un diagnóstico de la situación que se vive en el territorio, añadió que este tipo de armamentos se asocia a intervenciones de mayor intensidad contra grupos criminales que cuentan con una fuerza superior a la normal.

En este sentido es una buena noticia, ya que, aunque la capacidad de fuerza, aunque no resuelve el problema si persuade a los criminales a tener un comportamiento menos hostil, pero si esto no se convierte en resultados tangibles para la población de poco sirve, se espera que no solo sea la llegada sino las noticias de ataques de fondo a los grupos criminales, a sus estructuras, a sus capacidades de fuerza”, declaró.