"La gente que lo tiene, regrésenlo", madre de Kirvin Osiel, joven desaparecido en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Familiares y amigos del joven desaparecido Kirvin Osiel Muñoz Ponce, realizaron una marcha por la avenida Aquiles Serdán que culminó en una manifestación a las afueras de palacio municipal este jueves para exigir el apoyo de las autoridades para su localización.

El guaymense se encuentra extraviado desde el pasado martes 11 de abril, al salir de su domicilio de la colonia 23 de Marzo por la noche, y perderse todo rastro de él desde ese día.

Era trabajador

Martha Ponce, madre de Kirvin Osiel citó "yo la verdad no creo en las autoridades, yo lo que creo más bien, es hacer presión en los hombres que lo tienen, y que se toquen el corazón para que me lo dejen libre".

A la gente que lo tiene, yo quiero que me lo regresen, es lo único que pido. Yo sé que Dios me lo va regresar sano, yo la verdad, ya me cansé de llorar, lo único que quiero, es que me los regresen", relató angustiada.

Clamó "que me lo regresen sano, nadie tiene que en ver en lo que ellos hacen, siempre ha trabajado honradamente, no tenían por qué habérselo llevado, él trabaja bien".

La ficha de búqueda de Kirvin Osiel

Recordó que "a las 10:00 de la noche ya no supe nada de él, le marqué a las 8:00 cuando estaba en la iglesia, y me dijo que ya había cenado, y le volví a marcar como a las 10:00 y ya no me contesto, y de ahí para acá, puro a buzón y buzón, y ya no me contesto y el pues llegaba temprano".

"Lo queremos vivo", "Ya estamos cansados de esto", "Nunca hacen nada", fueron algunos de los gritos de desesperación de hicieron los manifestantes.

Los manifestantes acudieron al Palacio Municipal con pancartas

