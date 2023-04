Cajeme vive entre deudas; Javier Lamarque las aumentó en menos de 2 años

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Otra lista negra. No basta con estar en el top cinco de las ciudades más violentas del mundo, ser de los pocos gobiernos municipales que en año y medio suman más de mil homicidios dolosos o mantenerse con importantes rezagos en la infraestructura urbana y en los servicios públicos, también había que seguir entre los ayuntamientos más endeudados.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Cajeme es el décimo municipio del país (de un total de 2469) más endeudado, pese a que está lejos de estar entre los más poblados o con el presupuesto más elevado.

Con Javier Lamarque, las finanzas municipales no han hecho más que empantanarse aún más, pues si las anteriores administraciones generaron la tierra de los lodos actuales, el alcalde vigente no ha tenido la destreza ni el rigor administrativo como para disminuir los pasivos; de hecho, los aumentó.

Esto pese a que, durante sus primeros meses de gobierno, Lamarque negó que fuera a dejar deudas, además de comprometerse a disminuir los pasivos heredados. “Nosotros no vamos a contratar deuda que dejemos como herencia a las futuras administraciones, como sí lo han hecho otros”, dijo el pasado enero.

Peores números

Lamarque recibió la administración en septiembre de 2021 con una deuda de 648.3 millones de pesos, lo que posicionaba a Cajeme como el doceavo municipio con peor situación crediticia.

Para el cierre de ese año, el ayuntamiento pagó 3.4 millones de pesos de su pasivo y lo dejó en 644.9, lo que presuponía una intención real de comenzar a disminuirlo, con el fin de incrementar el margen de maniobra.

Pero todo se torció el año pasado, pues la Secretaría de Hacienda reportó que el municipio avanzó dos lugares entre los más endeudados, entrando en el top diez con 654.6 millones de pesos; es decir, entre un año y otro la deuda aumentó en 9.7 millones, sin que la autoridad haya explicado por qué.

Cabe destacar que Cajeme, con 436 mil habitantes, mantiene un lastre económico similar al de ciudades como Naucalpan (838 mil), Culiacán (905 mil) o Ecatepec (1.6 millones), lo que detalla el drama financiero.

Ciudadanos pagan

Ante tales números, los ciudadanos de Cajeme se ubican como los números trece con mayor deuda per cápita.

Con 1,364 pesos por persona, los cajemenses tienen un pasivo similar al de ciudades con economías mucho mayores como Monterrey y Los Cabos, y es mayor incluso que el de Tjuana, que encabeza la lista de los municipios más endeudados: los tijuanenses deben 1,274 pesos cada uno.

El consuelo par los cajemenses podría ser que no se encuentran como sus paisanos de Puerto Peñasco, donde cada uno debe casi cuatro mil pesos.

En problemas

La situación de la deuda municipal se torna más complicada al darse a conocer que para este año, la Federación destinará 23,515 millones de pesos menos al pago de deudas, incluyéndose los pasivos de entidades y municipios.

Además, debe considerarse que, debido al alza de las tasas de interés por parte del Banco de México, acceder a nuevos créditos será menos apetecible que nunca, pues estos se han encarecido de forma importante.

Los municipios que emiten más deuda deberán pagar intereses más elevados, en contraste con lo observado durante la década pasada”, explicó Héctor Magaña, especialista financiero del Tecnológico de Monterrey.

La situación que vive el municipio fue minimizada por el alcalde, quien a pregunta expresa de Tribuna explicó que el aumento de la deuda se debe “a que se adquirió un adelanto de participaciones por 30 millones de pesos aproximadamente, que se aplicó en mejoramiento de calles y se está cubriendo”.

Aseguró de paso que “no voy a ser como los otros presidentes municipales que dejaron deuda, yo no, lo que aquí se pidió se paga en la misma administración, no sólo se va a dejar como se recibió, sino que vamos a tratar de mejorar, y no vamos a pedir un crédito a largo plazo, que quede claro”.



Mil 364 pesos es la deuda per cápita del municipio

654.6 millones de pesos es la deuda total municipal

9.7 millones de pesos aumentó el pasivo en 2022

