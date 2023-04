Crisis en Sonora: Gobierno de Jorge Alberto Elías Retes en Navojoa, ineficiente y solapador

Sonora, México.- Pese a que aseguró conocer “lo que le duele a Navojoa”, a dos meses de Gobierno, Jorge Alberto Elías Retes ha demostrado que no tiene el ‘medicamento’ que la ciudad necesita, ni el tiempo suficiente para que sus intentos ‘surjan efecto’.

Además de la poca capacidad de respuesta ante las constantes denuncias ciudadanas; durante los más de 65 días al frente del Ayuntamiento, Elías Retes ha mostrado poco interés en denunciar los señalamientos de corrupción en contra de la comuna, buscando aplicar un ‘borrón y cuenta nueva’, de acuerdo con sector de la comunidad navojoense.

Jorge Alberto Elías Retes, alcalde de Navojoa. Foto: Internet

Sin duda alguna, la deficiencia en los Servicios Públicos de la ciudad, es uno de los principales reclamos por parte de la población, y aunque el Gobierno Municipal presume a través de su aplicación digital ‘Reporte Ciudadano’ que se han recibido más de 184 reportes, la verdad es que la capacidad de respuesta ha sido pobre.

El último reporte proporcionado por Jorge Luis Acosta Gaxiola, director de Informática y Estadística, señaló que la efectividad de los funcionarios es de sólo un 63 por ciento, ya que, de los 184 reportes registrados hasta principios del mes de abril, 68 de ellos continuaban pendientes. Indicó que el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn) es la instancia con más reportes registrados, mientras que su capacidad de respuesta ha sido de un 45 por ciento, lo cual significa, que cinco de cada 10 reportes continúan sin ser solucionados.

Desde la toma de protesta como nuevo alcalde de Navojoa, Jorge Elías presumió que a través de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se inyectarían recursos para atender la crisis de drenaje que mantiene a la ciudad entre aguas negras, o en el peor de los casos, sin acceso al servicio de agua a más del 60 por ciento de los hogares.

Sin embargo, la realidad es otra, ya que actualmente la comuna adeuda más de 90 millones de pesos a Conagua, y hasta no saldar dicha deuda, la Federación no puede invertir en la mejora de la red de agua potable y drenaje del municipio.

No he escuchado de ninguna gestión importante o proyecto que ilusione. Se dijo en un principio que iban a perforar un pozo por el lado de las ánimas, pero hasta ahí quedó, ya no hubo más información”, precisó Leonardo Pacheco Aguirre, activista social.