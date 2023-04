Más problemas sin atender en Cajeme: Inclusión en Ciudad Obregón está olvidada

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La falta de infraestructura adecuada y poca conciencia por parte de la sociedad para la movilidad no sólo de las personas con discapacidad, sino de adultos mayores y niños continúa siendo un problema sin atender en el municipio de Cajeme.

Son diversas las situaciones que limitan la movilidad de los peatones, desde banquetas en mal estado, ausencia de rampas o sin las medidas adecuadas, incluso la falta de conciencia por parte de los automovilistas al estacionarse en lugares exclusivos.

Martín Camacho, ciudadano con discapacidad física compartió: “es verdad que existe un poco más de inclusión, pero aún es insuficiente, en algunas partes han puesto rampas, pero no en todos lados, en otras partes solo las ponen para cumplir con un reglamento, ya que ni con las medidas mínimas cumplen, incluso unas están sobre la banqueta sin que se puedan usar realmente, para mí que ando en silla de ruedas no me queda más que bajar a la calle, pero la verdad es arriesgado, además mucha gente deja abiertos sus portones, suben los carros a las banquetas o comercios que colocan sus puestos a lo largo de toda la banqueta”, declaró.

Cristina Copado, ciudadana con discapacidad física, explicó que, en su experiencia al ser usuaria de una silla de ruedas, la discapacidad depende del entorno, argumentando que años atrás la gente con alguna discapacidad rara vez salía de sus casas, pero poco a poco se ha visibilizado la problemática.

Sólo falta dar una vuelta al centro para ver que aún falta mucho por hacer, gran parte de la población no es empática, son más las trabas que ellos nos colocan, no pedimos un trato especial, sólo para llevar una vida normal”.

