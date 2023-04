Ciudad Obregón: Laguna del Náinari, sin señalización preventiva ni seguridad

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En julio de 2022, el joven José Manuel Castillo Velázquez murió ahogado en las aguas de la Laguna del Náinari al intentar rescatar a una persona que se había metido a nadar, dejando en evidencia la falta de señalizaciones y medidas preventivas en dicho sector turístico de Cajeme, y que a pocos días de celebrarse la Semana Santa y recibir a cientos de visitantes aún se tiene la ausencia de letreros que adviertan los riesgos, además de la falta de medidas de seguridad.

Elsa Zepeda, visitante en el lugar explicó que, si bien no se ven letreros que indiquen sobre el peligro que representa el meterse a la laguna, los propios ciudadanos ya conocen los riesgos, pero, no así los turistas que acuden al ser uno de los atractivos de la ciudad. "Además de los letreros falta restringir el paso a algunas zonas de riesgo, así como artículos de rescate en las diferentes zonas de la Laguna del Náinari, además de mantenimiento a otras como los bebederos que sólo están de adorno", declaró.

Y no solo es la falta de letreros de advertencia, tampoco se ve que existan medidas de seguridad, considero que cerca del muelle o en los puntos de mayor acceso para que se acerquen las familias a alimentar a los patos debería de haber al menos salvavidas o artículos que se pudieran llegar a utilizar en caso de algún percance, mismos que hicieron falta cuando paso lo del 'Héroe de la Laguna'", finalizó.

Falta de prevención

Ricardo Yépiz, ciudadano, añadió que no sólo hacen falta estos señalamientos, sino también aquellos que indiquen que se prohíbe el acceso a vehículos de motor, como motocicletas, porque ponen en riesgo a las personas que acuden ya sea de visita o a realizar rutinas de ejercicio.

Vengo todos los días a correr, y es verdad que no he visto señalizaciones, además que hay áreas en abandono que se pueden considerar de riesgo sobre todo para los niños, es verdad que por sentido común se debería de poner más atención en su cuidado, pero seamos realistas, cada año las autoridades alertan que no se metan a las aguas de los canales y es lo primero que vemos que pasa", declaró.

En el lugar se ofrece renta de botes

"No debemos de confiar en el juicio de la gente, no sabemos cuidarnos, además es obligación de las autoridades el al menos indicar que está y que no está permitido a fin de evitar incidentes y así hasta multas podrían aplicar a quien incumpla", compartió.

Cabe recordar que días después de la muerte de José Manuel Castillo Velázquez, Francisco Mendoza, titular de Protección Civil, informó que se trabajaba con la Promotora Inmobiliaria, para la implementación de un plan interno de Protección Civil, así como la programación por parte de la dependencia para la revisión de las medidas de seguridad, y que se revisarían los señalamientos para constatar su estado y actuar en consecuencia.

El lugar donde se ahogó el joven José Manuel

Fuente: Tribuna