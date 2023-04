'Profe Ramírez' tiene su calle en Guaymas; reconocen trayectoria de comunicador de 60 años en medios

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- "No me gustan mucho estas cosas, pero si me las ofrecen por educación y por respeto los acepto", expresó el profesor Alejandro Ramírez Cisneros, al develar la placa de la calle 17 que llevará su nombre en el Centro de Guaymas.

"Además de estar aquí me hace recordar años de mi vida", narró el popular 'Profe Ramírez' como es reconocido por los guaymenses, después de una trayectoria 60 años en el periodismo y todo un icono de la radio en el Puerto.

'Profe Ramírez' tiene su calle en Guaymas

Debido a una petición de la ciudadanía por su amplia trayectoria en los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Guaymas realizó el cambio de nomenclatura de la calle 17 y avenida 15 y 16 como profesor ‘Alejandro Ramírez Cisneros’.

Este evento de cambio de nomenclatura se dieron cita familiares, ciudadanos y autoridades guaymenses, quienes reconocieron la trayectoria de Ramírez Cisneros frente del micrófono.

Entre aplausos y muestras de cariño, Ramírez Cisneros, agradeció el reconocimiento "gracias por este acompañamiento y a todos los que hicieron posible esto, me hace revivir y recordar la colonia donde viví”.

Fuente: Tribuna