60% de los ciudadanos ven inseguro el transporte público en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Aun cuando el alcalde Javier Lamarque Cano asegura que se mantiene una baja en los hechos delictivos en la ciudad, la percepción de inseguridad por parte de la sociedad mantiene cifras elevadas, y es que 6 de cada 10 cajemenses se sienten inseguros en el transporte público.

Lo anterior de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde se detalla que, al corte del primer trimestre del presente año, el 66.1 por ciento de los usuarios manifiesta sentir temor al utilizar el servicio; a través de un sondeo realizado por TRIBUNA se constató que dicho temor se presenta durante todo el proceso para utilizar un camión.

Lisbeth Carrillo, estudiante compartió que, debido a su horario escolar desde las 6:30 horas, sale de su hogar para acudir a la parada de camión, y que al vivir en la zona sur de Ciudad Obregón esta no cuenta con una estructura de parabús ni de alumbrado público que minimice la oscuridad, lo cual le genera un sentido de ansiedad que sufre todas las mañanas al tomar el transporte.

Mi papá me encamina a la esquina, donde se detiene el camión, ya que no es una parada en sí, es la esquina de la cuadra y a esa hora siempre está solo, y la verdad es que es estar ahí sola esperando me genera un fuerte sentimiento de miedo, es más, cargo siempre con gas pimienta, solo para sentirme un poco segura, ya que tampoco se ven patrullas a esa hora", declaró.