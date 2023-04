Congreso de Sonora pide avances en investigación del presunto ecocidio en Huatabampo

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- El Congreso del Estado aún no olvida el presunto daño a la vida marina en las costas del Sur de Sonora por parte de las autoridades municipales, por lo que exhortó al Ayuntamiento de Huatabampo que informe acerca del procedimiento interpuesto en contra de la o las personas responsables de la mutilación de más de mil rayas en la Playa de Huatabampito.

Por su parte, Juan Jesús Flores Mendoza, presidente municipal de la ‘Tierra de Generales’, aseguró que hasta el momento no se ha notificado a la comuna acerca de alguna denuncia formal en contra de las autoridades locales y asegura que el problema ecológico se debe a un probable golpeteo político.

Golpeteo político

Flores Mendoza, señaló que el manejo mediático que se le ha dado a la mutilación de las rayas, registra matices políticos, debido a que sospecha que en la aparición de los restos de la especie marina, no es natural.

“También hubieron matices políticos, lo tengo que decir abiertamente y de manera muy clara. La naturaleza no actúa de esa manera, como el agarrar y amontonar las rayas en un pedacito; aparte estaban en estado de putrefacción, secas y totalmente disecadas”, expresó.

Mencionó que el problema radica en que se realizó únicamente el corte de aguijón, ya que las comunidades pesqueras en Huatabampo cuentan con los permisos apropiados para capturar rayas y mantarrayas, las cuales forman parte de la gastronomía regional.

Piden empatía

Por su parte, regidores aseguraron que la situación ha escalado a posible violencia psicológica en contra de la funcionaria destituida, quien ha recibido múltiples descalificaciones por parte de las autoridades municipales, el Gobierno del Estado y la ciudadanía, así como medios nacionales e internacionales.

“Con esto, nos salió a relucir un ser humano no empático con la compañera; es cierto, estuvo muy mal, pero yo digo que no lo hizo a propósito. Admiro a los ecologistas y estoy de acuerdo en que defendamos a nuestro planeta, pero no sacrifiquemos a un ser humano para sacar adelante esta situación, eso se me ha hecho muy triste y les pido un poco de empatía hacia ella”, puntualizó Oralia Palomares López, regidora.

Ante el exhorto por parte del Congreso del Estado, durante Sesión de Cabildo se aprobó que el área jurídica le dé seguimiento a la situación ecológica y se emita una respuesta al Órgano Legislativo, sobre las medidas tomadas por el presidente municipal.

