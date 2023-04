Consultorios médicos en Guaymas tienen aumento en servicios; hay deficiencias en hospitales públicos

Guaymas, Sonora.- Médicos locales de Guaymas que tienen sus farmacias y consultorios independientes al sistema de salud que ofrece el gobierno, señalan que la afluencia de pacientes ha ido en aumento.

Tal situación señalan es debido a que el sistema de salud tradicional, ahora IMSS Bienestar, no tiene capacidad para especialistas, ni medicamentos, por lo que la afluencia ha crecido de manera importante desde hace más de 4 años.

Sergio Ruiz Bustamante, medico particular preciso que “durante más de unos cinco o 4 años los consultorios han ido en aumento, pero actualmente se incrementó el desabasto en instituciones gubernamentales”.

Ruiz Bustamante dijo que la opción para surtirse de medicamentos que no se encuentran disponibles en el sistema de salud tradicional, se realiza actualmente en farmacias independientes las cuales se encuentran reguladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde la gama de medicamentos es confiable para los pacientes.

Donde van a encontrar medicamentos genéricos intercambiada, genéricos de marca y van a encontrar medicamentos éticos de patente, están supervisados por Cofepris o regulación sanitaria", apuntó.

Antonio Torreblanca, profesor y derechohabiente de la clínica del Issste en Guaymas, precisó que no se puede quejar de la atención que recibe, pero a la hora de canjear su receta le quedan debiendo su medicamento en la farmacia.

En mi situación me atiendo por diabetes y las medicinas más importantes no están, las tengo que comprar cada mes por fuera en farmacias locales, y tengo que gastar de mil a 3 mil pesos, en ocasiones aparece medicamento que tiene meses sin llegar, pero de todos modos se gasta en las farmacias, cuando esto ya no debe suceder", agregó.