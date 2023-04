La otra realidad de Ciudad Obregón: Drenajes colapsados y aguas negras inundan las calles

Ciudad Obregón, Sonora.- Carlos, vecino de la colonia Cortinas, en Ciudad Obregón, se levanta cada mañana antes de que salga el sol para alistar a sus dos hijas para que acudan a la escuela, pero desde hace 2 meses, la rutina se ha vuelto más pesada, ya que antes de levantarlas sale a barrer la calle la cual se encuentra inundada de aguas residuales.

Es una burla de las autoridades, si bien este problema tiene años, no han hecho nada por dar solución, y es que si reportamos solo nos mandan la maquina desazolvadora, pero el problema es que no hay drenaje pluvial, y la calle está más abajo de donde se encuentra la alcantarilla, salgo a barrer cada mañana solo para que mis niñas puedan salir de la casa sin tener que pisar la suciedad; invito al alcalde a comer un día a la casa a ver si aguanta el mal olor", declaró.

El caso de Carlos no es aislado, al otro extremo de la ciudad, en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, Hilda compartió que como causa de las aguas negras que invaden el sector a tenido que modificar su rutina diaria, llegando incluso a dejar de pasar tiempo en su casa debido a las condiciones insalubres que se tienen.

No solo es el mal olor, vivo con mi hija y mi nieto pero, a raíz de este problema, que por más que reportamos sigue igual, tuvimos que casi abandonar la casa, prácticamente solo venimos a dormir, al bebé lo tengo en el cuarto de hasta atrás para que no respire todo el cochinero, seguido lo tenemos enfermo de su pancita, por eso solo vengo a limpiar, llega mi hija de trabajar y nos vamos a casa de mi mamá, ¿te imaginas que estoy pagando esta casa para no poder vivir en ella?, y no se ve que les importe a las autoridades municipales que ni se han parado por aquí desde hace meses", declaró.

Añadió que además se vive con inseguridad por la falta de un adecuado sistema de alumbrado público, detallando que debido a eso existe mucho vandalismo. "Solo hace falta ver que hasta los letreros de los nombres de la calles se roban, escucho que se va a mejorar el alumbrado, pero no veo acciones, dicen que están reparando las calles, pero aquí estamos en el olvido".

Un de tantos drenajes colapsados de la ciudad

Guadalupe, residente de la colonia Primero de Mayo, denunció que aun cuando en la colonia se iniciaron trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario, se aprecia una falta de coordinación, argumentando que la obra tiene muchos días sin presentar avances.

Sales y ves a los trabajadores sentados bajo un árbol con el celular en la mano, es verdad que ya vinieron a hacer alguna mejora, esta colonia ocupa mucho, pero no es ningún favor del gobierno, es su obligación, lo preocupante es que no se haga un buen trabajo por la falta de supervisión, no entiendo como dicen que van avanzando en mejorar, si aún tenemos balaceras cada rato, tal vez creen que si no hay muerto no cuenta como violencia", finalizó.