Polémica en Sonora: Rapero graba VIDEO musical en un santuario de la capital; así responden las autoridades

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hace algunos días, la grabación de un video musical del rapero mexicano conocido bajo el pseudónimo 'Alemán', causó conmoción en las redes sociales y la comunidad en la capital sonorense, pues mientras el cantante se enfocaba en grabar tal material, optó no solo por vestir como sacerdote, sino que también obtuvo el permiso de las autoridades eclesiásticas para filmar al interior del Santuario Guadalupano donde repartió y consumió cigarros de mariguana.

La manera de actuar, no solo del intérprete sino también de las autoridades responsables de tal templo, indignaron a la comunidad que profesa la religión católica por lo que recientemente la Arquidiócesis de Hermosillo, acompañadas del músico en cuestión, salieron a ofrecer una disculpa pública esperando aclarar los hechos y sobre todo, garantizar la no repetición de los mismos.

Luis Armando González Torres, quien funge como sacerdote titular del templo en cuestión, aceptó que fue él quien había autorizado al músico urbano a filmar el video musical que forma parte de su siguiente sencillo. Cabe destacar que además de usar el recinto, Alemán grabó algunas escenas en la Capilla del Carmen, la cual se encuentra en pleno corazón de la capital del estado de Sonora.

La disculpa pública de ambas partes se dio con la difusión de un video donde de manera directa, se dirigen a la comunidad católica que manifestó indignación por la filmación donde además el cantante usa una túnica en color morado, similar a la que los sacerdotes utilizaron durante la pasada Semana Santa e incluso, en dicho recintos religiosos reparte los cigarros con la droga como si de la comunión se tratara.

"Este video es para ofrecerle una disculpa a toda esa gente que llegó a sentirse ofendida, (...) una disculpa al padre Luis Armando que fue quien nos tiró el paro (hizo el favor) para que se armara este video. Es una canción súper positiva que sé que les va gustar, en especial para toda la comunidad del Santuario Guadalupano con mucho respeto y amor", dice el cantante.

Respecto a la postura del sacerdote, aclaro que en las redes sociales se llega a salir el contexto de lo que realmente circula, por lo que aclaró que las imágenes que se han hecho virales, fue las que le aclaró al músico que no podían ser autorizadas, las cuales lo muestran a él en el altar desde donde se dirige a los fieles, acto que le había aclarado previamente omitir. "Fue en ese preciso momento cuando le recordé que sí les había autorizado usar la iglesia pero que no podían subirse al altar, inmediatamente se bajaron y continuaron la grabación", aclaró el párroco.

Advertencia, las imágenes pueden herir susceptibilidades; se recomienda discreción.

A modo de aclarar si se trató de una falta de respecto para los que profesan la religión católica, González Torres aclaró que si bien se hizo uso de ambos templos, es decir el Santuario y la capilla, el Santísimo no estaba presente, al tiempo que la vestimenta que los sacerdotes usan no le fue prestada al cantante, es decir, no se violó lo que para los católicos se considera algo sagrado ya que la iniciativa de usar tal túnica fue del rapero quien llevaba consigo las prendas al momento del filmar.

La aclaración también resalta que no son los primeros en usar iglesias para filmar cosas relacionadas con el entretenimiento; ya que para el cantante del género urbano, hay series y películas que también se valen de este tipo de recintos para contar con el material audiovisual necesario, motivo por el que aclararon qué fue lo que pasó y con ello, buscan evitar más controversia en la capital de la entidad.

"Reconocemos que se actuó sin mala voluntad e intención, pero sí de manera imprudente, por lo tanto el Señor arzobispo Ruy Rendón Leal, y todo nuestro Presbiterio, ofrecemos una sincera disculpa a todo el Pueblo de Dios de nuestra Arquidiócesis y a todas aquellas personas que se sintieron agraviadas en su fe, asumimos y reiteramos el compromiso de velar y cuidar, que estos actos no se repitan en nuestra Iglesia", resaltó en un comunicado la Arquidiócesis de Hermosillo.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna