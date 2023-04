80% de los ciudadanos ven inseguro acudir a cajeros en el municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Falta de vigilancia en las calles, desconfianza en los agentes de seguridad pública o ausencia de resultados a las denuncias son algunos factores que influyen para que la percepción de inseguridad por parte de la sociedad se mantenga en cifras altas, y es que 8 de cada 10 cajemenses se sienten inseguros al acudir a cajeros automáticos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), al corte del primer trimestre del presente año, el 80.7 por ciento de los ciudadanos manifiestan sentir temor al utilizar los cajeros automáticos; a través de un sondeo realizado por TRIBUNA se constató que lo anterior ha generado un cambio de hábitos de los usuarios, incrementando el uso de tarjeta como método de pago en distintos comercios.

Fernanda Caudillo, estudiante, explicó que, tras haber sufrido de dos robos tras salir de un cajero automático, optó por cargar solo lo básico de efectivo y mejor realizar los pagos con tarjeta.

Ya muchos negocios tienen terminal, no solo los comercios grandes ya hasta en las tienditas de abarrotes cuentan con una, solo cargo lo que ocupare en el día para el pago del camión o algún antojo en puestos ambulantes, a raíz de que fui asaltada me quedó el temor y coraje porque si te fijas es raro que haya patrullas vigilando, en mi caso fue un tipo que tras quitarme la bolsa corrió y se metió entre las calles y cuando llegaron los policías ya no pudieron encontrarlo”, declaró.