Por fin, hay Comisión Anticorrupción en el Ayuntamiento de Navojoa

Navojoa, Sonora.- A casi 20 meses de trabajo, la actual administración por fin recordó que la Ley los obliga a conformar una Comisión Anticorrupción, para servir de contra peso a los presuntos excesos en el Ayuntamiento de Navojoa, sin embargo, la designación de sus miembros y el cargo de los mismos, generó un conflicto entre los regidores.

Durante Sesión de Cabildo se designó al regidor Jesús Manuel Leyva López como presidente de la Comisión Anticorrupción, sin embargo, el nombramiento a la persona que fungirá como secretario fue lo que ocasionó la discusión, sin lograr algún acuerdo, por lo que será en la próxima reunión de la Comisión cuando se decida quien tomará ese cargo.

Por parte del bloque opositor, se intentó que el regidor Felipe Gutiérrez Millán de Movimiento Ciudadano, fuera elegido como secretario de la Comisión, para garantizar un verdadero contra peso a los movimientos de la comuna, no obstante, por parte de la bancada morenista, se insistió en que la regidora Martha Elena Armenta Tejeda, asumiera ese cargo, por lo que no pudieron llegar a un acuerdo.

A mí me causa ruido, que ya traían una Comisión planchada, quieren hacerlo a su manera y ahí sí, en el pasado queda todo lo que ya se estaba hablando. Me causó mucha molestia que no me quisieran incluir, por causas externas que desconozco, en ese contexto fue mi propuesta de que Felipe fuera el secretario, no por andar de peleonera como dicen”, indicó Nidia Araceli Guerrero Espinoza, regidora del Partido Acción Nacional (PAN).