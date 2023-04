Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La inseguridad que se vive en el municipio ha afectado en todos los sectores de la sociedad, uno de ellos es el educativo y es que en las últimas semanas no solo se han registrado ataques armados en las inmediaciones de algunos planteles, sino que también han denunciado el robo de mobiliario en diferentes instalaciones educativas.

Cabe recordar que en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, de la colonia Russo Vogel, se suscitaron durante el mes de marzo dos ataques armados a escasos metros del plantel, mientras que, en los jardines de niños, ‘Rafael Ramírez’ de la colonia Miravalle y ‘Sebastián Lerdo de Tejada’, de la colonia Cortinas, en menos de dos semanas han reportado vandalismo y robos al interior de las instalaciones.

Robos a escuelas es un problema permanente en el municipio de Cajeme

Preocupa situación

Marcia López, docente, detalló que este tipo de robos son comunes en los diferentes planteles escolares, siendo en su mayoría robos “menores”, los cuales muchas de las veces no se reportan. “Entran por las noches y se llevan un pedazo de tubería o algún objeto que se haya quedado a la vista, en esos casos no hay reportes, porque se sabe que solo es pérdida de tiempo y no genera un gasto mayor, pero cuando se roban el cableado eléctrico o vandalizan si hacemos la denuncia”.

Ivonne Salgado, madre de familia explicó que aun cuando es un robo menor o solo que hayan entrado a la escuela, se les notifica a los padres de familia para que estos estén al tanto de la situación.

No deja de ser preocupante que se den este tipo de hechos, sobre todo porque a diferencia de la época de pandemia o en las vacaciones, que las escuelas estaban solas, ahora está pasando en días laborales, es verdad, entran por las noches cuando no hay alumnos, pero el tema es que debería de existir mayor vigilancia por parte de las autoridades, como padres de familia estamos al pendiente de cualquier situación sospechosa pero no siempre nos damos cuenta”, declaró.

Por su parte Alejandro Bernal, padre de familia añadió que aun cuando en el caso de afectaciones graves como daño al mobiliario o robo del mismo, es la propia Secretaría de Educación y Cultura (SEC), quien realiza las gestiones para la reparación del daño, durante el proceso son los propios alumnos quienes sufren las afectaciones del daño.

Afortunadamente no tenemos todavía las altas temperaturas que ya no tardan en llegar, imagina que por falta de cableado o por un robo de tuberías, los niños tengan que tomar clases sin luz, no poder poner ni siquiera un abanico, o que los manden de regreso a clases desde casa o recorten horarios por la falta de sanitarios, pedimos que haya más vigilancia, sé que es difícil enfocarse solo a un sector, pero esto ya es un problema recurrente”, señaló.

Centros de Carga y cableado, objetos más robados por los delincuentes

El pasado 17 de abril, padres de familia y docentes del jardín de niños ‘Sebastián Lerdo de Tejada’, ubicado en la colonia Cortinas, denunciaron el robo de un centro de carga y cableado al interior del plantel, donde de acuerdo a la directora del plantel, Angélica María Autero Fernández, no es la primera vez que son víctimas de este tipo de hecho delictivo, ya que anteriormente habían sufrido el robo de cableado y algunas luminarias.

Mientras que Carolina Contreras Córdova, docente en el jardín de niños ‘Rafael Ramírez’ de la colonia Miravalle detalló que durante el pasado fin de semana robaran el cableado de la subestación eléctrica de la institución, afectando a cerca de 40 alumnos y personal docente, agregó que esta es la tercera ocasión en la que le roban el cableado a ese jardín de niños, por lo que llamó a Seguridad Pública a tener más vigilancia en esa zona.

Fuente: Tribuna