Maestros piden estudiantes tiempo de lectura en vacaciones de Semana Santa en Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- Una de las principales actividades que los alumnos de primaria tienen que hacer en este periodo vacacional es leer por lo menos 20 minutos al día cualquier libro de su agrado, recomiendan maestros.

Siendo de suma importancia descansar para recargar energía, distraerse, divertirse sanamente con su familia ya que es la prioridad en esta sociedad, es el vínculo más importante que hay para que la sociedad sea más sólida y se creen mejores ciudadanos.

Azucena García Nava, directora escuela primaria ‘Carmen Zambrano’ dijo “qué es lo que deberían de hacer en vacaciones los niños, primero que nada descansar, segundo divertirse, tercero pasar tiempo con la familia, y de manera cuarta que así lo considero en ese orden, reunir las actividades que pudieran realizar de manera permanente con los padres”.

Expuso que en “20 minutos de lectura el leer nos hace mejores personas, el lenguaje que pueda adquirir un niño no lo puede adquirir de otra manera, cuando no lo ve, cuando no lo lee, esa es mi recomendación para todos los padres, 20 minutos diario y si es más es un gran tesoro”.

Fuente: Tribuna